El técnico del FC Cartagena avisa al Valencia: “Queremos ser la sorpresa de la Copa del Rey”

La previa del Cartagena–Valencia llega cargada de ambición, responsabilidad y una ilusión creciente en la ciudad. Javi Rey, entrenador albinegro, compareció en rueda de prensa para analizar uno de los partidos más especiales del curso. El técnico quiso poner en valor la magnitud del rival, la importancia de mantener el estilo propio y el papel fundamental que, a su juicio, tendrá la afición en un Cartagonova que rozará el lleno.

Javi Rey pone el foco en el Valencia: “Un rival de máximo nivel”

Rey comenzó su intervención analizando al Valencia, un rival que, pese a no haber ganado fuera en La Liga, no genera ninguna confianza adicional en el banquillo cartagenero. “Ese dato es anecdótico. La Copa es completamente diferente”, advirtió el técnico, recordando la autoridad de los valencianos en la primera ronda del torneo.

El entrenador destacó especialmente el potencial ofensivo del Valencia, con jugadores que considera capaces de romper cualquier plan. Señaló el excelente nivel de Diego López y el peligro que representan Danjuma, Hugo Duro o Beltrán. Por ello, el cuerpo técnico prepara “alguna variante para frenar esas individualidades”, aunque sin alterar la identidad futbolística del Cartagena.

Mantener el ADN y competir sin miedo

Rey insistió en que, a pesar de los ajustes necesarios, su equipo no renunciará a su estilo. “Vamos a intentar ser protagonistas, aunque sepamos que no tendremos tantos minutos la posesión”, explicó. Para el técnico, la clave estará en gestionar bien los momentos con balón para que el partido no se haga “muy largo” y mantener al Valencia incómodo desde el inicio.

Javi Rey en sala de prensa / FC Cartagena

Aun así, lo que más quiso transmitir fue ambición: “Tenemos que tener la ilusión y, por lo menos, competir el partido”. Su objetivo es que el equipo salga a por la victoria, pero que, en caso de caer, lo haga dejando una imagen de esfuerzo y orgullo.

“Queremos ser la sorpresa del jueves”

El mensaje del entrenador del Cartagena fue claro: sueñan con ser la gran sorpresa de esta ronda copera. “Si en algún deporte puede haber sorpresas, es en el fútbol”, afirmó. Recordó que en la Copa del Rey suelen darse resultados inesperados y lanzó su deseo: “Esperemos que nosotros seamos la sorpresa el jueves a las once de la noche”.

Además del análisis táctico, Rey puso el foco en el papel de la afición. Con un Cartagonova “prácticamente lleno”, el técnico pidió a los seguidores que empujen al equipo en los momentos en los que toque sufrir. “El factor casa, el factor afición, tiene que ser determinante para ayudarnos”, recalcó.

La Copa antes que el derbi

Aunque el lunes el Cartagena tendrá un derbi clave frente al Real Murcia, Rey pidió centrar toda la atención en el partido de Copa. “No quiero hablar del lunes, quiero hablar del jueves”, afirmó tajante. Para él, la visita del Valencia es un encuentro “bonito, histórico, que va a quedar para siempre”. Fiel a su filosofía, cerró con su particular declaración de intenciones: “Vengo con la ilusión de eliminar al Valencia; si no, me quedo en mi casa viendo una serie”.