Alineaciones probables del Cartagena-Valencia de Copa del Rey

El Valencia CF afronta ante el Cartagena el partido de segunda ronda de Copa del Rey en busca de su pase a dieciseisavos. Un partido, en el estadio de Cartagonova, donde Carlos Corberán echará mano de las rotaciones con jugadores menos habituales, fruto del apretado calendario del equipo esta semana, apenas tres días después de jugar ante el Rayo Vallecano y tres días antes de medirse al Sevilla en Mestalla en LaLiga.

Esa cita de LaLiga con los sevillistas marca el once por el que apostará esta noche el técnico valencianista, donde él mismo confirmó la titularidad de Stole Dimitrievski, cuya sanción por las palabras en las que apuntaba que Julen Agirrezabala jugaba por contrato se ha quedado simplemente en lo económico, por tanto, continuará siendo el meta titular en la competición copera.

Cambios en el equipo

En defensa, Dimitri Foulquier, que reapareció tras su lesión en la segunda parte del derbi, regresará a la titularidad por primera vez desde el choque en casa con el Real Oviedo. Jesús Vázquez, por su parte, será el lateral zurdo. Eray Cömert, inédito en Liga, tendrá como compañero a uno de los zagueros del Valencia CF Mestalla: Rubén Iranzo o Alejandro Panach.

Este encuentro también puede ser una oportunidad para jugadores que apenas han jugado en los últimos dos meses, unos por lesión, como Filip Ugrinic, y otros, por decisión técnica, como Dani Raba. También se espera el regreso al once de Baptiste Santamaría, relegado al banquillo por Pepelu, en la medular del Valencia CF. En los costados se espera, por fin, a Largie Ramazani, ausente desde su lesión en un entrenamiento a mediados de octubre, y a David Otorbi, de lo mejor contra el Maracena en la primera ronda. La principal duda reside en la punta de lanza: Hugo Duro o Lucas Beltrán.

La plantilla del Valencia viajó el mismo día del partido. / VCF

Alineaciones probables

Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado, Álex Fidalgo, Imanol Baz, Nil Jiménez; Edgar Alcañiz, Chuca, Nacho Sánchez, Ander Martín; Kevin Sánchez y Alfredo Ortuño.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Iranzo o Panach; Jesús Vázquez; Santamaría, Ugrinic, Raba, Otorbi, Ramazani y Lucas Beltrán o Hugo Duro.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego).

Estadio: Cartagonova.