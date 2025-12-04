En Directo
Corberán: "Dimitrievski ha sido clave para que el Valencia CF siga en la Copa"
El entrenador del Valencia CF ha destacado la actuación del portero como "decisiva" para la victoria y recalca el "volumen" de ocasiones que tuvo su equipo a partir de la segunda mitad
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Cartagonova.
¿QUÉ VALORACIÓN HACES DEL PARTIDO DE DIMITRIEVSKI?
"Buenísima. Lo he visto muy estable y ha sido decisivo en el pase a la siguiente eliminatoria"
¿CÓMO ANALIZA EL PARTIDO?
"Ha sido muy raro, el árbitro ha dejado que fuera más corrido sin faltas y ambos equipos hemos tenido posibilidad de marcar. Dimitrievski ha sido clave para que el Valencia CF siga en la eliminatoria"
¿LE PARECE INACEPTABLE EL PARTIDO DE SU EQUIPO?
"Hemos generado volumen suficiente de ocasiones para no haber llegado a ese momento. Insisto en que respeto a cada equipo. Inaceptable, entiendo que lo llaméis así, pero tenemos que mirar lo positivo. Hay jugadores que venían sin ritmo, necesitamos dar un paso todos en dar nuestra mejor versión y haremos un análisis para ser un mejor equipo. No podemos caer en la crítica, la aceptamos"
¿LE PIDE A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA REFUERZOS?
"Los cambios obedecen a diversas circunstancias no porque no tenga nivel para jugar en el Valencia. La exigencia es para todos nosotros, pero esa exigencia tiene que ser un aliado y nunca un enemigo"
¿SE ARREPIENTE DE LA ALINEACIÓN?
"No se puede saber si hubiera cambiado. Necesitamos a todos para ser competitivos. Estamos en una semana muy exigente para nosotros, vamos a jugar tres partidos seguidos con menos de 72 horas entre ellos. Seguidos. Después de esa semana vamos a volver a una semana igual, en esa maratón de partidos necesitamos a todos con ritmo y con energía para ayudar al equipo a conseguir los objetivos"
¿POR QUÉ LE CUESTA AL EQUIPO FUERA?
"No coincido en que no hayamos sido enérgicos en la presión, los primeros minutos han sido momentos donde no hemos conseguido el control por exceso de precipitación. Si no construyes un ataque no tienes ventaja para acabarlo. Las transiciones no se defienden igual con las pérdidas. Han sido capaces de contraatacarnos por un mal manejo del balón. El equipo lo he visto bien en presión y generando ocasión de gol ante un rival que no nos lo ha puesto fácil"
RESUMEN DEL PARTIDO
"Sabíamos que podían hacernos daño, no hemos iniciado como queríamos, hemos tenido muchas pérdidas y le ha dado vida al Cartagena. No queríamos este inicio de partido. Luego hemos tenido mucho volumen de ocasiones, he visto más insistencia en el equipo que juego. La satisfacción de pasar a la siguiente eliminatoria y el precio es el esfuerzo que han hecho los jugadores
