Corberán: "Dimitrievski ha sido clave para que el Valencia CF siga en la Copa"

¿POR QUÉ LE CUESTA AL EQUIPO FUERA?

"No coincido en que no hayamos sido enérgicos en la presión, los primeros minutos han sido momentos donde no hemos conseguido el control por exceso de precipitación. Si no construyes un ataque no tienes ventaja para acabarlo. Las transiciones no se defienden igual con las pérdidas. Han sido capaces de contraatacarnos por un mal manejo del balón. El equipo lo he visto bien en presión y generando ocasión de gol ante un rival que no nos lo ha puesto fácil"