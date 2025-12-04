Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Cartagena - Valencia

El cuadro de Corberán llega a la segunda ronda de Copa del Rey para medirse al conjunto de Primera RFEF

El estadio de Cartagonova, donde jugará el Valencia en la segunda ronda de Copa

El estadio de Cartagonova, donde jugará el Valencia en la segunda ronda de Copa / SD

Iván Carsí

Iván Carsí

El cuadro de Corberán llega a la segunda ronda de Copa del Rey para medirse al conjunto de Primera RFEF.

Directo | Cartagena - Valencia

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents