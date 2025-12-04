Cita este sábado para honrar el legado y la memoria de Mestalla

Este próximo sábado 6 de diciembre, a las 12:00 horas, el Bar Nuevo Cuenca se transformará en un espacio de encuentro y memoria para acoger el coloquio 'Mestalla: memoria y relato de un estadio único', un acto concebido para celebrar, compartir y honrar la huella sentimental que el estadio del Valencia CF ha dejado en generaciones de aficionados. Será una cita pensada para todos los valencianistas que deseen revivir su vínculo con Mestalla y aportar su propia historia a un legado que sigue muy vivo.

El acto estará conducido por Javier Martín, quien presentará a los dos protagonistas del coloquio: Héctor Gómez, reconocido periodista deportivo con más de 22 temporadas siguiendo la actualidad del Valencia CF, y Carles Ricart, escritor y autor de la novela 'Valencia no era una fiesta'. Ambos aportarán miradas complementarias –una desde la crónica deportiva, otra desde la sensibilidad literaria– para explorar por qué Mestalla sigue siendo un símbolo irrepetible en la vida de miles de aficionados.

Una tribuna abierta a la emoción

Uno de los rasgos distintivos del evento será la presencia de 'La Tribuna Vacía', una cuarta silla colocada en escena y a disposición de quien desee ocuparla en cualquier momento. Cualquier asistente podrá levantarse, sentarse en ella, presentarse y compartir una vivencia, un recuerdo imborrable, una anécdota familiar o cualquier pensamiento ligado al estadio.

Esta iniciativa pretende convertir el coloquio en un acto coral, donde la memoria de Mestalla no sea contada únicamente por los invitados, sino también por la propia afición. Será una forma de dar voz a quienes han vivido el estadio domingo tras domingo, generación tras generación.

Lecturas que invitarán a viajar a las entrañas del estadio

Durante el acto, Javier Martín leerá varios fragmentos que servirán como hilo conductor y punto de partida para las intervenciones. Estas lecturas evocarán imágenes que han marcado a miles de valencianistas y que ayudarán a encender el recuerdo entre los asistentes. Tras cada fragmento, se plantearán preguntas abiertas que invitarán al público a reflexionar: ¿Cómo fue vuestro primer día en Mestalla? ¿Cuál es vuestro partido más memorable? El coloquio se convertirá así en un viaje emocional donde cada voz será una pieza del relato colectivo.

Cartel del acto / SD

Homenaje a un estadio que trasciende generaciones

El encuentro también dedicará espacio a reflexionar sobre la transmisión generacional del amor por el Valencia CF y por Mestalla. Las lecturas y las intervenciones evocarán a aquellos familiares que ya no están pero que siguen presentes en cada paso por la Avenida de Suecia, en cada cántico y en cada subida por las escaleras que llevan a la grada.

Los asistentes podrán rememorar a los héroes deportivos – Rafa Benítez, Mario Alberto Kempes, Antonio Puchades o Marcelino García Toral–, figuras que han contribuido a construir la leyenda de un estadio que será siempre memoria emocional del fútbol valenciano.

Un acto para celebrar antes del inevitable adiós

En un momento en que el futuro de Mestalla se aproxima a una etapa decisiva, este coloquio ofrecerá un espacio para imaginar cómo será el último día en el estadio y cómo vivirá la afición el inicio de su transformación. Será un ejercicio de memoria pero también de despedida anticipada, un homenaje a ese lugar donde tantos valencianistas sienten que "nada malo puede ocurrirles" porque forma parte íntima de su vida. Una cita, pues, para todos los valencianistas.

'Valencia no era una fiesta'

Uno de los hilos argumentales de la novela se centra en el sentimiento valencianista que Pau trata de contagiar a Cristina a lo largo de la novela. Para ello, el texto está lleno de reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del club de Mestalla, citándose momentos y personajes históricos como el gol de Forment, las dos finales de la Champions o las ligas de Rafa Benítez.

Este libro ha tenido una gran acogida en el mundo editorial con un sorprendente ritmo de ventas. Asimismo, la novela ha recibido magníficas críticas entre sus lectores, entre las cuales destaca las palabras que el prestigioso periodista de À Punt, Gustavo Clemente, le dedicó en su columna semanal del diario Superdeporte: "Valencia no era una fiesta refleja el corazón bello y turbio de una ciudad a la que amamos con toda nuestra alma. Estamos ante un libro digno de compartir estantería con junto a las tres grandes obras de Rafa Lahuerta".