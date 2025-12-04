Ya hay fecha y hora para el sorteo de dieciseisavos de final de Copa del Rey

El Valencia CF todavía tiene que jugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el FC Cartagena, sin embargo la Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado cuándo será el sorteo de los dieciseisavos de final de la competición copera en el que ya están clasificados equipos como Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis,Elche, Villarreal, Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Guadalajara, Eldense, Talavera, Murcia y Ourense. Eliminatorias que presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubes que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera deberá del mes de enero del 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Los cuatro serán emparejados con equipos de las categorías más modestas que sigan en competición.

La cita con los dieciseisavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13:00 horas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Aún sigue pendiente por conocerse la fecha de la final del torneo que se disputará de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. LaLiga y la RFEF siguen estudiando opciones en lugar del 25 de abril

Dónde ver el sorteo

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+. Desde Superdeporte te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.