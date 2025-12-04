Horario y dónde ver el Cartagena-Valencia de Copa del Rey

El Valencia CF se mide este jueves a las 21:00 horas al Cartagena en la segunda ronda de la Copa del Rey en busca de los octavos de final de la competición copera. Enfrente tendrá un rival al que ya se cruzó y perdió en dos ocasiones en las últimas cuatro ediciones, pero por estrecho margen en ambas (1-2). La cita es en el estadio Cartagonova ante el cuarto clasificado en la tercera categoría nacional, en puestos de promoción, con 23 puntos sumados después de los tres logrados el pasado viernes con su triunfo por 0-1 frente al Betis Deportivo.

Esta eliminatoria será la tercera en cinco años en el que el equipo valencianista se enfrenta en la Copa al conjunto murciano, que en los dos últimos enfrentamientos no le puso las cosas fáciles. El Valencia CF ganó ambos partidos con un ajustado 1-2. En el cruce más reciente, en enero de este año, el Valencia remontó en la prórroga ante un Cartagena con diez en la segunda parte.

Jesús Vázquez, en una foto de archivo, de entrenamiento del Valencia / VCF

Intenso calendario

Ante la compacta semana de partidos del conjunto valencianista, con cita el domingo en Mestalla ante el Sevilla y apenas tres días después del empate en LaLiga ante el Rayo Vallecano. Ante esta situación muy probable que Carlos Corberán haga rotaciones en el once inicial, dando entrada a jugadores con menos minutos de juego. En todas las líneas puede haber varios cambios respecto a los más habituales del equipo, con la entrada de jugadores como Jesús Vázquez, Alejandro Panach, Eray Cömert o Dani Raba.

Horario y dónde ver el partido

El Cartagena-Valencia se juega en el estadio Cartagonova este jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Copa del Rey. Puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es