Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF ante el FC Cartagena

El Valencia logró la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero no sin sufrimiento. El equipo mostró un rendimiento irregular a lo largo de los 120 minutos, con actuaciones destacadas como la de Dimitrievski en la portería y goles claves de Jesús Vázquez y Lucas Beltrán, pero también errores individuales que complicaron el encuentro. A pesar de los altibajos, la resiliencia del equipo (sobretodo los titulares) y la fortuna en los momentos decisivos les permitió superar al Cartagena en un duelo intenso y lleno de emociones.

Titulares:

Dimitrievski – Héroe (7): El portero macedonio fue uno de los más destacados del equipo, realizando varias intervenciones clave que evitaron goles tempranos. En el minuto 16 sacó un gran pie a Ortuño, impidiendo el primero del Cartagena, y en el 25' volvió a desviar otra ocasión del delantero rival. Sin embargo, tuvo un error en la salida en un centro lateral de Calderón que pudo haber puesto en aprietos al equipo.

Foulquier – Apagado (3): El lateral francés pasó desapercibido en ataque y tampoco estuvo acertado en defensa. Su rendimiento fue pobre, sin apenas incidencia en el juego y con dificultades para frenar las incursiones del Cartagena.

Iranzo – Irregular (4): El central mostró cierta solidez en algunas acciones defensivas, pero no destacó especialmente ni para bien ni para mal. Su participación fue más de mantenimiento que de impacto en el juego.

Comert – Inseguro (3): El suizo tuvo un partido complicado y no transmitió seguridad en los duelos defensivos. Cometió varias faltas y, en una acción de la segunda mitad, pudo haber provocado un penalti a favor del rival. Contra todo pronóstico, lanzó una falta que, como todo el mundo esperaba (salvo él) no termino en gol.

Jesús Vázquez – Superado (5): El lateral izquierdo sufrió para contener las contras del Cartagena y dejó espacios peligrosos en la primera mitad. Además, su participación ofensiva fue prácticamente nula, ofreciendo muy poco al juego del equipo. No obstante, anotó el tanto de la remontada en la prórroga y clasificó al Valencia a la siguiente ronda.

Santamaría – Desaparecido (1): Aunque filtró un buen pase a Raba en el minuto 31, la jugada no tuvo peligro. Por lo demás, estuvo desaparecido durante gran parte del partido y no logró aportar solidez defensiva ni continuidad en el juego. No tuvo suficiente con su negativo partido, sino que completó su actuación con una roja tras ver la segunda amrilla tras participar en una tangana en la prórroga.

Ugrinic – Perdido (3): El extremo tuvo múltiples pérdidas de balón en la primera parte, y sus intentos de disparo no fueron precisos: un disparo lejano se fue abriendo hacia fuera y otro centrado fue detenido sin problemas por el portero rival. No mostró progresión ni generación de peligro.

Raba – Errático (4): El atacante tuvo algunas oportunidades, aunque sin demasiado acierto. En un disparo inicial envió el balón alto, y perdió un balón que pudo derivar en un uno contra uno para el primer gol del Cartagena. Su actuación fue irregular, con destellos que no terminaron de concretarse.

Ramazani – Intermitente (3): Su rendimiento fue irregular, aunque tuvo momentos de calidad. Realizó una gran jugada individual en el minuto 40, dejando atrás a varios rivales, aunque el disparo se fue alto. También probó un disparo lejano en el 44’, mostrando peligro, aunque sin fortuna.

Danjuma – Fallón (3): Cometió un error que terminó en el gol de Ortuño en el minuto 20, perdiendo un balón crucial y fallando un pase. Tuvo un disparo potente que se marchó desviado y, tras el descanso, un centro poco efectivo. Generó alguna ocasión, pero sin peligro real.

Lucas Beltrán – Insistente (5): El delantero tuvo un partido complicado, sin generar fluidez ni peligro ofensivo. Su primer disparo se fue muy desviado y, aunque mejoró un poco en su segunda acción, continuó sin trascendencia en ataque. Aprovechó un rechace erróneo del guardameta, tras un centro de Rioja y anotó su primer gol con el Valencia. Tuvo el segundo en sus botas en el 80'. Tras muchas ocasiones fallidas, finalmente pudo estrenarse con el equipo.

Suplentes:

Hugo Duro – Desaprovechado (4): Sustituyó a Ramazani y mostró cierta chispa en ataque. Dejó un balón de cara a Beltrán que no se aprovechó y marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, desaprovechando la oportunidad de impactar en el marcador. En la prórroga, tuvo la oportunidad de romper la igualdad con un cabezazo, pero Iván Martínez y el travesaño frustraron la ocasión.

Rioja – Enérgico (6): Entró con mucha energía y elaboró una gran jugada individual que terminó en el gol anulado de Hugo Duro. Su participación destacó por creatividad y desequilibrio, generando también el centro que culminó en el primer gol del equipo. En la prórroga tuvo un potente disparo que se estrelló en el palo. Revolucionó el encuentro.

Diego López – Inoperante (3): Su remate en la jugada del gol anulado no fue bueno y, en general, no logró generar peligro ni influir significativamente en el desarrollo del encuentro.

Thierry – Consistente (4): Sustituyó a Foulquier y se mostró más contundente y participativo. Portó el brazalete y comenzó a coger ritmo competitivo, aunque su participación fue limitada al tiempo que estuvo en el campo y el nivel de juego en el equipo.

Javi Guerra – Irrelevante (3): No tuvo gran incidencia en su salida al terreno de juego. No participó activamente en la construcción del juego, robó algún balón, pero su presencia no influyó de manera significativa en el partido.

Almeida - Desafortunado (2): El colegiado señaló un penalti en contra del Valencia después de que el futbolista portugués tocara el balón con la mano tras un rebote.

Técnico:

Carlos Corberán – Cuestionable (4): No planteó un buen encuentro tácticamente. El equipo se vio sometido en varias fases y tuvo que depender de sus titulares para lograr remontar. Salvo Rubo, no alineó ni dio oportunidades a ningún canterano, limitando las alternativas ofensivas y defensivas del equipo. Finalmente, el equipo pasó a la siguiente ronda de la Copa del Rey.