Novedades importantes en la lista de convocados para el Cartagena-Valencia

Novedades en la expedición del Valencia CF que ha viajado este mismo jueves, día del partido, para disputar el encuentro ante el Cartagena de segunda ronda de la Copa del Rey. Carlos Corberán se lleva a todos los disponibles, con 24 jugadores, de los que todavía tendrá que hacer dos descartes el técnico antes del inicio del encuentro. Destaca la vuelta a la convocatoria de Largie Ramazani y la baja de César Tárrega, smbos jugadores han protagonizado parte de la actualidad del equipo en los últimos días, especialmente el extremo belga. Panach, Iranzo y Otorbi son los jugadores del filial valencianista a disposición del técnico de Cheste.

Un partido que tiene que ser la oportunidad para que la unidad B de este Valencia de un paso al frente.Hombres como Tárrega, que se ha quedado en València, Gayá, Copete, Pepelu, Guerra o Diego López, fijos para Corberán, podrían tener descanso de cara al partido de este domingo contra el sevilla.

Oportunidades en el once

La vuelta de Largie Ramazani es una de las grandes novedades. Su temporada había arrancado con buenas expectativas, pese a su escasa participación: solo 85 minutos en cinco partidos, en los que dejó una asistencia en su debut ante el Getafe en la jornada 3. Sin embargo, una lesión muscular en el cuádriceps frenó su evolución y le obligó a perderse varias convocatorias. Su último encuentro tuvo lugar el 4 de octubre, frente al Girona en Montilivi, correspondiente a la jornada 8. Desde entonces, el belga había seguido un proceso de recuperación individualizado, del que por fin parece haber salido reforzado.

Ramazani, con el dorsal 17 a la espalda / LaLiga

La Copa del Rey siempre puede ser momento de dar oportunidades a los menos habituales. Es el caso de Dani Raba, que podría tener la oportunidad de reivindicarse este noche a los ojos de Carlos Corberán. El cántabro recuperará la titularidad en la Copa del Rey con la necesidad de aprovechar sus minutos después de cuatro meses de pérdida de protagonismo constante. Cartagena es su escenario perfecto para dar un paso adelante y reengancharse al Valencia CF. El técnico, como siempre, lo espera.