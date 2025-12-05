En la Premier alucinan con un viejo descarte del Valencia CF

Omar Alderete está siendo una de las sensaciones de la Premier League esta temporada. El internacional paraguayo está cuajando muy buenos partidos en la zaga de un Sunderland que se encuentra inmerso en la lucha por los puestos europeos. Esta última jornada fue vital para rascar un empate en Anfield ante el Liverpool (1-1) y es que sólo un traumatismo craneal pudo apartarle del once inicial en cuatro partidos del campeonato liguero.

En sus 10 participaciones, el exjugador del Valencia CF incluso ha anotado un gol y generado una asistencia en sendas victorias de los 'black cats'. Por si fuera poco, este curso se convirtió en el segundo paraguayo en ser incluido en el once de la jornada en toda la historia de la Premier (Julio Enciso fue el primero).

Alderete, rechazado por el Valencia en favor de Cenk

El caso es que son muchos los comentarios surgidos en redes sociales sobre el fichajazo que supuso para ellos un central de dicha calidad tras arrebatárselo a un necesitado Getafe por 11,6 millones de euros el pasado verano. Eso sí, no hay que olvidar que el central recaló en el conjunto madrileño tras ser rechazado por el Valencia CF una temporada antes al no ejercer la opción de compra e invertir el dinero en el ya defenestrado Cenk. El Getafe se hizo entonces con Alderete, por quienes abonaron 4 millones, triplicando su valor de venta dos campañas después. El verano en que llegó cedido Alderete, el Valencia CF invirtió 8,5 kilos en Marcos André en unas negociaciones llevadas en todo momento por Anil Murthy y que se tradujeron en uno de los peores fichajes de la historia del club. Cuando llegó el momento de ejercer la opción de compra por Alderete, el club decidió no hacerlo a pesar de su buen rendimiento. Se apostó entonces por incorporar a Cenk e incluso abonar 5 millones por él tras sus pésimos registros como valencianista. La decisión del club fue quedarse con el turco con el que no se contaba antes que con el internacional por Paraguay. Lo más sangrante es que se hizo en una ventana en la que el club de Mestalla tuvo un superávit de 40 millones de euros en el mercado de fichajes tras cerrar las ventas de Guedes y Soler.

Alderete - Valencia (2022-2023) / SD

Alderete cuajó un partido de alto nivel esta pasada jornada, acumulando 3 recuperaciones, 9 despejes (comparte el récord de Van Dijk), 2 duelos aéreos ganados y un disparo al poste. Buenas estadísticas, desde luego. No es para menos algunos de los comentarios publicados principalmente por los seguidores del Sunderland.

Alderete durante un encuentro con el Getafe / EFE

Las redes arden con Alderete