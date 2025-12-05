¿Qué partidos se perderá Baptiste Santamaría tras su expulsión ante el Cartagena?

El Valencia CF sufrió más de la cuenta para superar la segunda ronda copera ante el FC Cartagena (1-2). De hecho, los de Corberán se vieron por detrás en el marcador desde el minuto 20 y hasta que Lucas Beltrán anotó su primer gol como valencianista prácticamente en el 80. Para entonces, el técnico valenciano había quemado cinco cambios, introduciendo a titulares habituales con el propósito de remontar la eliminatoria.

El partido estaba siendo limpio y controlado, con dos cartulinas para cada equipo, una amarilla para Santamaría y otra para Diego López eran la carga visitante. Hubo que llegar a la prórroga... y ahí pasó de todo. Dos cambios, una expulsión por doble amarilla para el centrocampista francés del Valencia CF, un gol de Jesús Vázquez y finalmente un penalti que no existe señalado a Almeida (y detenido por Dimitrievski) que fue la guinda a la clasificación valencianista en un nefasto duelo.

Diakhaby, jugador que ha luchado contra el racismo en el fútbol español, celebra un gol junto a Santamaría / SD

El casi es que Baptiste Santamaría, en otro mal partido, quedó señalado por su expulsión. ¿Qué partidos se perderá por su roja ante el Cartagena? Pues al ser Copa del Rey y dos competiciones (casi) independientes, las sanciones leves y expulsiones que se dan en cada competición sólo afectan al desarrollo de la misma. Así que, salvo que un jugador sea sancionado con cuatro o más partidos, deberá cumplir su sanción exclusivamente donde fue castigado. Con esto presente, Santamaría sólo se perderá el siguiente partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey ante un rival que se conocerá el próximo 9 de diciembre.

Lesionados y sancionados

La plantilla valencianista terminó el mercado de fichajes con varias carencias y las lesiones han lastrado al equipo varias semanas de campeonato, aunque en estos momentos son pocos los jugadores que ocupan la enfermería y Corberán podrá contar con casi todos para el importante duelo. Y son casi todos porque Diakhaby es el único que sigue entre algodones. Eso sí, tanto Gayà como Tárrega están a una sola cartulina liguera de completar ciclo y perderse un encuentro.