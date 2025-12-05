'Los Calavera' se unen a la Fundación Isabel Enrique Díaz en ayuda de Cristóbal

Entre canciones de Juan Magán, partidos del Valencia CF en Mestalla y un sinfín de aventuras junto a sus seres queridos, Cristóbal se ha hecho mayor. Tiene ya 19 años, pero su historia de superación merece seguir estando presente. Este joven valenciano se enfrenta a diario, desde el día que nació, a una parálisis causada por una meningoencefalitis vírica por herpes Zóster Simplex tipo II.

La fuerza de voluntad de Cristóbal no conoce límites, tampoco la sonrisa que regala habitualmente a su madre Lucía y a sus amigos, entre los que están los valencianistas de su peña, la PV Los Calavera. Juntos han sido capaces de derrumbar los muros que van surgiendo en la vida. Ahora, bajo la organización y colaboración inestimables de la Fundación Isabel Enrique Díaz, se han propuesto tirar abajo el obstáculo de la dificultad económica que supone hacerse con un coche adaptado, urgente para su transporte.

Compositor de canciones y fan de Juan Magán

Apasionado del Valencia CF y sus grandes porteros, también de la música -sueña con conocer a Juan Magán y él mismo compone canciones preciosas-, Cristóbal, como cualquier joven de su edad, sueña sin barreras. Por ejemplo, con sentir la libertad de rugir en la pista de un circuito dentro de su coche favorito, un Mercedes AMG.

No obstante, su lucha tiene un capítulo inmediato sobre el terreno: el de poder satisfacer esa necesidad de un coche adaptado que le dé "independencia, dignidad y futuro", como señala en redes sociales.

Campaña de donación abierta

"No es solo un coche, es la llave que le permitirá seguir construyendo su vida y persiguiendo sus sueños. Desde la Fundación Isabel Enrique Díaz queremos encender esa chispa y, junto a 'Los Calavera' y todos sus socios, vamos a intentar cumplirlo. Pero ningún sueño grande se cumple solo", indican desde la Fundación, que llama a la solidaridad de todos: "Tu gesto puede ser la fuerza que transforme su destino. Comparte, dona, acompáñanos… y juntos demos alas a Cristóbal. Porque cuando un corazón quiere volar, el mundo puede abrirse para él".

Esta es la cuenta en la que puede ayudarse a Cristóbal a tener su coche adaptado / SD

Bajo el lema 'Esta Navidad... un coche adaptado para Cristóbal. ¿Nos ayudas?', la fundación ha abierto esta cuenta ES77 0049 3927 5127 1446 7751. Se puede, además, colaborar por 'Bizum' en el número 06186.