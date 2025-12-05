Dimitrievski vuelve a hablar... en el campo

Las palabras de Dimitrievski en el último parón de selecciones no dejaron indiferente a nadie y un mes después tenía una oportunidad de oro de hablar, pero esta vez en el campo. En LaLiga no ha podido hablar el portero macedonio, pero en Copa su figura se antojaba fundamental en una jornada nada sencilla para los intereses del equipo de Corberán. Y meta no defraudó. Durante los 90 minutos no tuvo demasiado trabajo y apenas una parada con los pies sirvió para ver que estaba en plena forma. En el gol del Cartagena poco pudo hacer y desde ese momento fue prácticamente un espectador de lujo.

El Cartagena fue superior en muchos momentos, pero lo cierto es que el Cartagena tampoco disfrutó de ocasiones clarísimas hasta que llegó en el tramo final un penalti a favor del equipo local. De Blasis, con experiencia en Primera, se colocó a once metros de la portería defendida por Dimitrievski y ahí arrancó el pulso entre atacante y portero. El macedonio mantuvo la calma, eligió su lado izquierdo y aprovechó que el disparo rival no iba demasiado potente para enviar el balón a córner.

El encuentro pasó de caer para el lado efesé a permitir al Valencia, con uno menos, llevarse un choque en el último suspiro cuando todo el mundo en el estadio pensaba ya en los penaltis. Y eso fue gracias a un gol de Jesús Vázquez, pero sobre todo gracias a la gran actuación en ese penalti de Dimitrievski, quien como reconoció Corberán hace tres semanas tuvo que pagar una multa por temas de código interno a raíz de sus declaraciones en el parón.

Las palabras de Corberán sobre su rendimiento en el duelo

El técnico elogió el desempeño del guardameta macedonio tras el partido: "Buenísima. Lo he visto muy estable y ha sido decisivo en el pase a la siguiente eliminatoria". El portero firmó un encuentro muy completo, desbaratando varias ocasiones rivales y deteniendo un penalti crucial. Según la plataforma SofaScore, registró un total de tres paradas, dos de ellas a tiros dentro del área, y completó con éxito una salida, mostrando seguridad y concentración durante todo el encuentro. Su actuación fue clave para mantener el arco a cero y asegurar la clasificación del equipo.

El caso Dimitrievski

El ‘caso Dimitrievski’ encendió las alarmas en el Valencia CF. Sus declaraciones, denunciando que Agirrezabala juega “sí o sí” por contrato, molestaron profundamente en el club y en el cuerpo técnico. En los días siguientes, tras su regreso de la concentración con Macedonia, el portero ofreció explicaciones directamente al técnico, a quien señaló de forma explícita, y también a su compañero.

Declaraciones de Corberán tras la polémica

"Para nosotros el tema de estas dos semanas son 100% el partido de mañana. Stole ha vuelto y hemos podido hablar primero de manera individual y luego en el vestuario con todos. El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones son erróneas e incorrectas porque el el Valencia CF nadie juega o deja de jugar por contrato. Él es consciente y ha pedido disculpas al vestuario y al staff. Yo me rijo por el régimen interno y tendrá la sanción económica que corresponde y con ello doy por zanjada la cuestión de Dimitrievski", señaló el técnico.