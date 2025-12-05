Dimitrievski manda un aviso: "¡Acabamos de empezar!"

Stole Dimitrievski fue uno de los grandes protagonistas de la victoria in-extremis del Valencia CF en Cartagena. Su actuación fue decisiva para que el equipo dirigido por Carlos Corberán esté hoy clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En los compases finales de la segunda mitad de la prórroga y con empate a uno en el marcador, el colegiado señaló penalti a favor del cuadro murciano. Fue entonces cuando el portero normacedonio se vistió de héroe y detuvo la pena máxima, evitando la que podría haber sido una derrota preocupante para los valencianistas.

Pero la actuación bajo palos de Dimitrievski no solo supuso el pase de ronda del Valencia CF, sino su reivindicación como 'che'. El encuentro de ayer era el primero del ex del Rayo Vallecano desde sus declaraciones en el podcast de Lazarov, un creador de contenido macedonio, durante el último parón de selecciones.

Entre otros temas, este habló sobre su situación en el club tras la llegada de Julen Agirrezabala y su posible marcha este mismo verano. Ello no sentó bien en la entidad. De hecho, nada más regresar del parón, el arquero de 31 años se reunió tanto con el equipo al conjunto como con Corberán en privado. Finalmente, tal y como reconoció el técnico de Cheste en rueda de prensa, el tema se zanjó tras las disculpas de Stole y la imposición de una multa económica por parte del club.

Es por ello que su decisiva actuación ante el Cartagena fue tan importante para el normacedonio, que en el día de hoy ha querido demostrar su implicación con el equipo blanquinegro mediante un post en su cuenta personal en redes sociales. Este incluye un mensaje en inglés que se traduciría como: "¡Acabamos de empezar! Preparado para la siguiente ronda"; manifestando públicamente su compromiso con el equipo.

Respaldado por el valencianismo

La afición blanquinegra, consciente de la situación del normacedonio en el club, ha querido mostrar su apoyo al guardameta. Decenas de aficionados han reaccionado a la última publicación de Dimitrievski con mensajes de cariño, motivadores y de agradecimiento hacia el ex del Rayo Vallecano tras su decisiva participación en Cartagonova. "Héroe", "Grande" o "Te queremos" han sido algunos de los mensajes más repetidos entre los aficionados 'ches'.

El apoyo de su agencia

Esta misma mañana, la agencia de comunicación de Dimitrievski también ha destacado la gran actuación del portero con un mensaje en redes sociales: "@Dimitrievski1 fue protagonista en la victoria del @valenciacf con varias intervenciones de mérito incluyendo un penalti parado en los últimos minutos de la prórroga". Además, el vídeo en el que destacan las mejores intervenciones del normacedonio en el encuentro recoge el artículo publicado anoche en la web de SUPERDEPORTE, titulado "Dimitriesvki vuelve a hablar... en el campo".