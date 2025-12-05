Jesús Vázquez: "Tenemos que dar más para no sufrir tanto"

Jesús Vázquez, autor del gol que llevó al Valencia CF a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, indicó en la zona mixta del estadio Cartagonova que el equipo tiene que "dar más para no sufrir tanto", pese a la alegría final por la clasificación 'in extremis'.

"Estoy muy contento por el gol, pero hay cosas en las que tenemos que dar más para no sufrir tanto", dijo el lateral izquierdo, uno de los jugadores más regulares del Valencia a lo largo del partido, una cita en la que confiesa que "costó empezar".

"Nos ha costado empezar, nos han marcado el gol y nos ha costado salir hacia adelante. Hemos tenido ocasiones, no conseguíamos marcar el gol y pasaban los minutos. Ha sido difícil", admite el canterano, que sí valora las mejoras en la segunda parte. "Ahí, cambiamos cosas, y ese es el camino".

Con relación a su gol, Jesús dice estar "muy feliz por poder ayudar al equipo y pasar a la siguiente ronda", si bien, incide en que hay que mejorar y "enchufarse al máximo". "No nos puede pasar esto, tenemos que salir enchufados y al máximo para no repetir errores".

Valencia - Sevilla, "Mestalla debe ser un fortín"

El árbitro, del que dijo que "dejó mucho jugar e hizo el partido bronco", fue el último tema del partido copero antes de referirse al importante duelo en la Liga del domingo ante el Sevilla FC. Una vez más, el equipo apela a Mestalla. "Nuestro estadio debe ser un fortín, y hay que hacer bueno en casa el punto de Vallecas", terminó.