Novedades con la lesión de Mouctar Diakhaby

El Valencia CF ha vuelto a entrenar después del partido de Copa del Rey frente al Cartagena con una muy buena noticia: el regreso de Mouctar Diakhaby al grupo. El central guineano saltó al césped para trabajar con el resto de sus compañeros después de un largo periodo de lesión muscular.

El futbolista, que se lesionó en el partido frente al Girona a principios del pasado mes de octubre, ha estado más de dos meses en el dique seco, lo que ha supuesto también un grave inconveniente para un equipo que ha sufrido en muchos partidos de inconsistencia defensiva.

Un esperado regreso

Diakhaby recuperó el puesto de titular por la vía rápida y su experiencia sobre el terreno de juego le da mucho a un equipo que precisa de referentes en todas las líneas. Desde su ausencia ha jugado un José Copete que ha mejorado su rendimiento en los últimos dos choques.

No llega para el domingo

No está previsto, en todo caso, que Diakhaby regrese para jugar contra el Sevilla FC este fin de semana. Lleva muchos tiempo parado y necesita coger ritmo antes de volver a la competición, por lo que frente a los hispalenses el Valencia repetirá eje de la zaga.

Diakhaby, jugador que ha luchado contra el racismo en el fútbol español, celebra un gol junto a Santamaría / SD

Atlético en la mirilla

Los plazos, eso sí, marcan en rojo el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano de la jornada siguiente. En ese momento se espera que el jugador pueda tener el 'alta deportiva' y formar parte de la expedición valencianista.