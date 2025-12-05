Novedades con la lesión de Mouctar Diakhaby
El futbolista guineano trabajó con el resto de sus compañeros dos meses después de su lesión muscular y tiene su regreso en el horizonte próximo
El Valencia CF ha vuelto a entrenar después del partido de Copa del Rey frente al Cartagena con una muy buena noticia: el regreso de Mouctar Diakhaby al grupo. El central guineano saltó al césped para trabajar con el resto de sus compañeros después de un largo periodo de lesión muscular.
El futbolista, que se lesionó en el partido frente al Girona a principios del pasado mes de octubre, ha estado más de dos meses en el dique seco, lo que ha supuesto también un grave inconveniente para un equipo que ha sufrido en muchos partidos de inconsistencia defensiva.
Un esperado regreso
Diakhaby recuperó el puesto de titular por la vía rápida y su experiencia sobre el terreno de juego le da mucho a un equipo que precisa de referentes en todas las líneas. Desde su ausencia ha jugado un José Copete que ha mejorado su rendimiento en los últimos dos choques.
No llega para el domingo
No está previsto, en todo caso, que Diakhaby regrese para jugar contra el Sevilla FC este fin de semana. Lleva muchos tiempo parado y necesita coger ritmo antes de volver a la competición, por lo que frente a los hispalenses el Valencia repetirá eje de la zaga.
Atlético en la mirilla
Los plazos, eso sí, marcan en rojo el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano de la jornada siguiente. En ese momento se espera que el jugador pueda tener el 'alta deportiva' y formar parte de la expedición valencianista.
- Directo | Descanso en Cartagonova y alerta roja
- Lubo Penev está semiinconsciente, se merece una respuesta popular romántica de València
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- Horario y dónde ver el Cartagena-Valencia de Copa del Rey
- Onces oficiales: Cartagena-Valencia de Copa del Rey
- Estos son los posibles rivales del Valencia CF en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
- CRÓNICA | El Valencia sigue vivo en la Copa gracias a Dimitrievski
- Novedades importantes en la lista de convocados para el Cartagena-Valencia