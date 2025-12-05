Dos pilares de Corberán están apercibidos de cara al Atlético

El Valencia CF tiene por delante dos partidos clave por delante y de una dificultad muy importante. Sevilla y Atlético de Madrid aparecen en el horizonte con una situación que puede condicionar mucho al equipo: César Tárrega y José Luis Gayà, los dos jugadores más importantes de la lista defensiva, están apercibidos de cara al encuentro contra los colchoneros.

El equipo se medirá a los hispalenses con una línea defensiva que tendrá que conjugar la máxima intensidad y agresividad con tratar de no ver una tarjeta amarilla que le obligue a perderse el duelo frente al combinado madrileño en el Metropolitano.

Jugadores indiscutibles

Ambos son futbolistas clave para el entrenador, titulares indiscutibles si están en condiciones de jugar y serían bajas muy sensibles para visitar uno de los campos que peor se le dan al Valencia CF como es el feudo del Atlético de Madrid.

Tárrega arrastra molestias

En el caso de Tárrega, su presencia en Mestalla este domingo frente al Sevilla está condicionada a las molestias que lleva días arrastrando, aunque en principio no debería tener ningún problema para ser de la partida después de descansar en Copa del Rey y reducir esa fatiga.

Tárrega en la ciudad deportiva de Paterna / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

Gayà debe tener un papel clave

Gayà, por su parte, descansó para dar paso a Jesús Vázquez en la competición del KO, pero recuperará su sitio en la alineación del Valencia CF por la vía rápida. El futbolista de Pedreguer, además, debe tener un papel clave para atacar una banda en la que Juanlu Sánchez es duda y de llegar lo haría al límite a nivel físico.