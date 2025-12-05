Rajada del entrenador del Cartagena tras perder frente al Valencia CF

El entrenador del Cartagena se fue 'calentito' a casa después de perder frente al Valencia CF en Copa del Rey de la manera más cruel posible, con la miel en los labios y pasando de la euforia al bajón en cuestión de minutos por el regalado penalti que falló su equipo, que con un hombre más sobre el campo acabó perdiendo por el gol de Jesús Vázquez.

Javi Rey, técnico del conjunto cartagenero, se despachó a gusto en una sala de prensa en la que dijo que su equipo había sido "muy superior" y dirigió sus iras contra el colegiado. A pesar de que en las decisiones sobre el terreno de juego su equipo fue claramente beneficiado, no le gustó la diferencia de trato entre banquillos.

Dimitrievski, clave en el pase del equipo a la siguiente ronda / VCF Media

Cargó contra el colegiado

El preparador local denunció la actitud del árbitro, señalando que los banquillos de Primera División pueden hacer "absolutamente de todo", un privilegio que a su juicio no tienen los de inferior categoría, un hecho que acabó motivando su expulsión: "No entiendo mi expulsión , los árbitros piden respeto pero yo también, porque que te expulsen desde 35 metros con aires de prepotencia fastidia", puso de manifiesto un Javi Rey, que también dijo que hacia el banquillo del Valencia "ni miraban".

Sobre el partido, Rey se mostró muy orgulloso de su equipo: "Los jugadores saben que esta parte del fútbol existe , hemos tuteado a un todo un Valencia, me he sentido muy orgulloso e identificado como mi equipo, hemos trabajando muy bien y hay mucho nivel", dijo.