Última hora de la lesión de Juanlu Sánchez

Al Sevilla FC se le amontonan los problemas en la enferemería. El conjunto hispalense está en su peor racha a nivel físico esta temporada con muchos jugadores cayendo lesionados en las últimas semanas, una maldición que parece no tener fin y que en Almendralejo se cobró una víctima más.

Se trata de Juanlu Sánchez, uno de los jugadores de más talento del elenco sevillista y clave en el carril del equipo, que se tuvo que marchar a la media hora de juego debido a un pinchazo en el aductor que le impidió seguir jugando el envite copero frente al Extremadura.

Futbolista clave

El jugador hispalense, clave en los esquema de Matías Almeyda por su buen desempeño en la banda derecha, a la que aporta mucho vuelo y profundidad partiendo desde el lateral, pidió el cambio en cuánto notó el dolor para no agravar la situación ni correr riesgos innecesarios.

Todavía no se conoce el alcance total de la lesión, ya que dependerá de sus sensaciones en el día de hoy y de si es necesario hacerle pruebas, pero de entrada todas las alarmas están encendidas ante un tramo importante de competición en el que el Sevilla está obligado a levantar el vuelo.

El temor de Almeyda

Su entrenador no pudo confirmar el alcance de sus dolencias, pero encendió una 'vela' por la salud del joven lateral: "Sintió unas molestias en el abductor, esperemos que no sea nada porque tenemos muchos partidos y muchos jugadores en la enfermería", señaló Almeyda.

Su partido más cercano es el que le medirá al Valencia CF, que también espera ver el desenlace de la situación del futbolista porque es uno de esos jugadores que condiciona los planteamientos por lo que multiplica el caudal ofensivo de su banda. Está por ver si llegará o no a Mestalla.

MADRID, 01/11/2025.- El portero griego del Sevilla Odysseas Vlachodimos junto a su compañero brasileño Marcao do Nascimento (en el suelo) durante partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, este sábado en el estadio Metropolitano. EFE/ Fernando Villar. *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ***** / FERNANDO VILLAR / EFE

Muchas bajas en el Sevilla FC

En la enfermería le esperan más jugadores, son los casos de Rubén Vargas, Marcao, Januzaj, Nianzou y Suazo, que engrosan la lista de bajas que tiene el preparador argentino, además de la del sancionado Isaac Romero, que vio la tarjeta roja en el derbi.