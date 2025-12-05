Vídeo: Así ha sido el gol de la victoria del Valencia en Cartagena

El Valencia CF ha conseguido el pase para los dieciséisavos de final de la Copa del Rey sufriendo más de lo debido. Los blanquinegros tuvieron que marcharse hasta la prórroga para doblegar a un Cartagena que rindió a un grandísimo nivel y bien pudo llevarse la eliminatoria mucho antes. Lucas Beltrán y Jesús Vázquez apagaron el incendio que se le había formado a los valencianistas en Cartagonova. Alfredo Ortuño adelantó a los locales y ya en la prórroga De Blasis dispuso de un penalti para poner a los suyos por delante a poco del final. Sin embargo apareció la figura de Dimietrievski que se erigió como uno de los héroes de la noche.

El otro, sin lugar a dudas, es Jesús Vázquez. El canterano del Valencia CF disputó el partido completo desde el lateral izquierdo y tuvo un premio mayúsculo con el gol que dio la victoria a su equipo. Vázquez fue el más listo de la clase al domar un balón dividido en el área del Cartagena a la salida de un córner. Vázquez se dio la vuelta como pudo y con la ayuda de la espalda de un rival logró batir la meta de Iván Martínez.

Así ha sido el gol de la victoria del Valencia CF contra el Cartagena

Aún así el equipo blanquinegro logra acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey, donde ya solo quedan los 32 mejores equipos. Además los cuatro equipos de la Supercopa de España ya entran en el sorteo.