Confirmado: El Sevilla viaja a Mestalla con... ¡ocho bajas!

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha facilitado en la tarde de este sábado la lista de veintiún jugadores que viajan a Mestalla para medirse este domingo a partir de las 16:15 horas al Valencia. En dicha convocatoria son baja hasta ocho futbolistas de la primera plantilla, siete por lesión y uno por sanción, e incluye a cinco con fichas del filial.

De esta manera, se confirman las malas noticias que llevan sobrevolando la cabeza del cuerpo técnico hispalense durante toda la semana: la visita a Mestalla, clave para Almeyda y para el equipo, la afrontarán con una plantilla 'en cuadro' debido a la plaga de lesiones.

Juanlu, el último en sumarse a la lista de bajas

El pasado jueves, en el partido de Copa en el campo del Extremadura, Juanlu fue el último futbolista del Sevilla en sumarse a esa lista de bajas con apenas media hora de juego. El futbolista "sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución", según explicó el Sevilla a través de un comunicado.

El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas en el derbi del pasado fin de semana, donde también se lesionó el central brasileño Marcao Teixeira.

SEVILLA, 23/09/2025.- El centrocampista del Sevilla Juanlu Sánchez (i) controla el balón durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

Kike Salas, también KO

La racha de lesiones se ha completado este sábado con otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo pero que no se ejercitó en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque, porque sufre una sobrecarga en el pubis y por ello queda pendiente de evolución. A estas siete bajas por lesión se une una octava, la del delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa ante el Betis y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión.

Así, la convocatoria que viajan a València la conforman: los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Carmona, Azpilicueta, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín y Oso, los centrocampistas Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Ejuke y Miguel Sierra y los delanteros Alfon, Peque, Alexis y Akor Adams.

SEVILLA, 23/09/2025.- El defensa del Sevilla Kike Salas (d) remata de cabeza durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

Rueda de prensa de Almeyda

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, declaró este sábado que están "necesitados de sumar puntos" en el partido que el domingo les medirá al Valencia en el estadio Mestalla, "porque son encuentros bastante directos" dentro de una "batalla de muchos equipos en poca diferencia".

Almeyda, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, señaló que, pese a acumular un triunfo y cinco derrotas en las seis últimas jornadas, "el equipo ha mostrado buenas" pero también "no tan buenas acciones".

El preparador sevillista, añadió al respecto, en la previa de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, que lo que más le preocupa es que el equipo "algunas veces, muy pocas, ha perdido orden y en otras", ha sido "penalizado por los fallos".

Almeyda, durante el encuentro frente Schalke / SFC

El técnico bonaerense, no obstante, es consciente de que "se habla en el triunfo de una manera y en la derrota de otra", por lo que no quiso personalizar en ninguno de sus futbolistas porque "siempre hay errores en el fútbol" en los que está "todo el mundo involucrado".

El centrocampista Joan Jordán disputó el jueves en Almendralejo sus primeros minutos de la temporada y su preparador consideró que "hizo un buen partido, con excelentes pases", y a pesar de que admitió que "le falta ritmo", está seguro de que "lo cogerá" a medida que lo siga alineando.

Matías Almeyda defendió al atacante chileno Alexis Sánchez, tras recibir algunas críticas por su rendimiento en el pasado encuentro la Copa del Rey, e indicó que "en el fútbol hay mucha envidia. Se espera el fracaso constantemente porque vende más que el triunfo. El otro día no estuvo muy fino pero trabajó mucho", por lo que piensa "seguir apostando por él".

"Ojala que haya dentro del fútbol gente que ame el fútbol como él", subrayó Almeyda, quien apuntó que el veterano delantero chileno no tenía "obligación de ir a ningún club pero eligió este lugar y es uno de los que menos cobran".

El entrenador sevillista, que anunció la baja del central Kike Salas por una sobrecarga en el pubis, tampoco contará el domingo con el lateral zurdo chileno Gabriel Suazo, que padece una lesión muscular cuya "recuperación va bien", ya que "ayer (viernes) empezó a correr" y confía en que reaparezca antes de que termine 2025.

Matías Almeyda, por otra parte, admitió que "es verdad" que estuvo cerca de convertirse en seleccionador nacional de Chile, posibilidad por la que "estaba muy entusiasmado porque era un gran reto" pero contó que "tenía una cláusula" de rescisión "muy alta en ese momento y era imposible que la pagaran".