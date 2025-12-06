Corberán defiende al valencianismo de la decisión de Tebas

A pesar de las peticiones de cambio por parte del Valencia CF y de Maria José Catalá en nombre del Ayuntamiento de Valencia, Javier Tebas decidió mantener el horario del partido contra el Sevilla FC a las 16:15 de la tarde en un día en el que se celebra el Maratón.

La ciudad acoge su gran evento deportivo a nivel de atletismo y centra muchos esfuerzos en el opertativo de control y seguridad para garantizar que todo vaya según lo previsto, por lo que no le viene nada bien la celebración de otro gran evento como es al celebración de un partido de Primera División el mismo día por una cuestión operativa, de tráfico, etc.

Imagen de la media Maratón de Valencia 2025 / SD

LaLiga, insensible

A pesar de ello, LaLiga se mostró implacable en su decisión, impidiendo un cambio que hubiera dado un respiro importante a la ciudad y la organización de todos los dispositivos. Un hecho que no ha caído bien en el club ni la sociedad valenciana.

Ante esta situación, Carlos Coberán ha dado la cara por el valencianismo: "Sobre el Maratón es preciso que nos vean en todo el mundo, pero a esas 46.000 personas que acuden a Mestalla hay que cuidarlas, porque tan importante es una cosa como la otra", señalaba del de Cheste en sala de prensa.

Poco descanso

Además de ello, el equipo ha tenido muy poco descanso porque jugó jueves en la Copa del Rey, una circunstancia de la que también habló el entrenador: "Estamos en una semana muy exigente con tres partidos en una semana y 72 horas de descanso. Por eso entrenaremos esta tarde. A partir de ahí, concentrarnos en el hotel y asegurarnos el descanso", expuso.