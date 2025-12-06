Corberán explica el porqué de la suplencia de Danjuma

Uno de los nombres propios del Valencia CF en este primer tercio de la temporada es, sin duda, Arnaut Danjuma. Sobre el internacional 'oranje', se habla y se escribe de dos caras de la misma moneda en esta temporada 2025/26. Por un lado, el inicio sobresaliente del neerlandés, autor de tres goles hasta la jornada 7. Y, por otro, la sequía y el mal momento por el que atraviesa desde que, precisamente en esa jornada 7, el '7' marró un penalti que hubiese acercado la victoria ante el Real Oviedo en un duelo que, a la postre, se acabó perdiendo en los últimos minutos (1-2).

Desde entonces, Danjuma suma más de 600 minutos sin hacer goles y una serie de partidos grises, con la excepción del buen rendimiento que ofreció en Mestalla contra el Betis. Por ello, en Vallecas, por primera vez desde la primera jornada de Liga, frente a la Real Sociedad a mediados de agosto, el ex del Villarreal se quedó en el banquillo. La suplencia no ha repercutido, por ahora, en ver de nuevo su mejor versión en la última media hora ante el Rayo Vallecano, ni tampoco en los 64 minutos de juego en los que participó como titular en la Copa en Cartagena.

Corberán, tranquilo y confiado en que recuperará su mejor versión

Este sábado, el entrenador, Carlos Corberán, ha vuelto a ser cuestionado por el estado de forma de Danjuma en la rueda de prensa previa al choque del domingo ante el Sevilla (Mestalla, 16:15 horas). El técnico se muestra tranquilo y confiado en que el neerlandés volverá a dar la mejor cara y explica que su situación actual no responde más que a un pico de rendimiento. "No necesitamos hablar de su capacidad como futbolista ni del nivel de esfuerzo y compromiso, muy altos, que está dándonos", apuntó.

Corberán dice estar satisfecho con la actitud del futbolista. "Estoy contento de que así siga siendo. No creo que haya más que añadir. Todos los partidos, no solo de él sino de cualquiera, no pueden ser perfectos. La perfección no existe. Los jugadores tienen momentos donde las cosas salen, no salen, o salen en menor medida... Brillamos más, brillamos menos. Es el fútbol, es el transcurrir de una temporada. Siempre valoro el compromiso y la actitud, y para mí, en su caso, es inmejorable", sentenció el entrenador sobre Danjuma.