"¿Lucas Beltrán? Los goles no son todo"

Carlos Corberán defiende a Lucas Beltrán. En privado y en público. A pesar de que la primera parte de la temporada no ha sido buena, el técnico del Valencia CF ha querido poner en valor en sala de prensa todo aquello que no se ve del delantero argentino. El de Cheste está "satisfecho" con el trabajo y el compromiso de Lucas, independientemente de sus registros de goles y asistencias. Hasta la fecha, solo ha visto portería en el partido de Copa del Rey del jueves contra el Cartagena. Corberán espera que el jugador prolongue el gol en LaLiga contra el Sevilla porque, según él, está en el buen camino. Así lo explicaba este sábado en sala de prensa:

"Evalúo a los jugadores por el rendimiento. A los delanteros se les evalúa mucho por los goles, pero no es todo eso. A veces tienen que darse condiciones en ataque para ello. El compromiso de Lucas se vio el otro día con acciones de esfuerzo que me dejaron muy satisfecho. Recuerdo cuando ya pedía el cambio cómo recuperaba en la zona del extremo izquierdo. Tuvo el gol y mucho aporte al equipo", explicó el entrenador.

El gol "que buscaba"

Lucas no pudo ocultar su sastifacción por su primer gol que era "algo que buscaba y que tenía muchas ganas". “Estoy contento. Primero, por haber pasado de ronda, que es lo más importante y, luego, por el gol, ya que, era algo que buscaba y que tenía muchas ganas. Trabajamos todos los días para llevar al Valencia CF lo más alto posible”.

El argentino también aprovechó para mandar un mensaje a la afición en clave autocrítica: “Decirles que tenemos mucho que mejorar, somos conscientes, y necesitamos seguir trabajando para ello. Que nos sigan apoyando como lo hacen siempre allá donde vamos”.

Pareja de Hugo Duro

Preguntado por la posibilidad de jugar al lado de Hugo Duro como en Cartagena, afirmó: “Uno siempre se adapta a lo que va pidiendo el partido, el entrenador, los momentos del encuentro. Trato siempre de buscar soluciones dentro del campo. Me gusta moverme para encontrar más comodidad”.