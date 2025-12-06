Luis Rioja: Un seguro de vida para el Valencia CF

Si el Valencia CF sigue vivo en la Copa del Rey es gracias a la parada de Stole Dimitrievski, el gol de Jesús Vázquez, pero sobre todo al impacto en el juego del equipo de Luis Rioja desde que saltó al terreno de juego. El equipo lo buscó y lo encontró una vez más cuando peor pintaban las cosas para los de Corberán en Cartagena. El extremo sevillano volvió a echarse una vez más el equipo a la espalda en una situación límite demostrando su personalidad y capacidadad de liderazgo. No es uno de los cuatro capitanes, pero se ha convertido en una autoridad del Valencia dentro y fuera del campo y, asentado en el club y en la ciudad, se ha ganado la condición de uno de los fichajes de mayor impacto de los últimos años. Algo a lo que no acostumbra este Valencia de Peter Lim.

Rioja se ha convertido en uno de los líderes del equipo a base de implicación, experiencia, autocrítica y, por supuesto, rendimiento. Su ascendencia en el equipo va a más. El sevillano ha asumido desde el primer día responsabilidad dentro y fuera del campo y eso le ha permitido ganarse a los entrenadores, al vestuario y a la afición. Y es que, Luis se ha convertido en el mejor aliado de los capitanes. El sevillano asume funciones de peso pesado del vestuario desde el primer día y se ha consolidado como una de las voces autorizadas del equipo dentro y fuera del campo.

La temporada pasada se colgó la etiqueta de mejor fichaje por su fútbol y su compromiso dando la cara en el campo y en los medios de comunicación en las derrotas más sonrojantes de la temporada y pidiendo el balón cuando más quemaba. Nunca se esconde como demostró la temporada pasada asumiendo la responsabilidad de lanzar algún penalti a vida o muerte o incluso dando órdenes a sus compañeros por delante del entrenador. Sucedió el día que ordenó a Giorgi Mamardashvili subir a rematar un córner en la prolongación cuando segundos antes Rubén Baraja se lo había prohibido.

"Padre" del vestuario

Luis también es una de las referencias más importantes para los jóvenes. No es casualidad. Desde el primer día tuvo claro que debía ser el contrapunto a la falta de experiencia y oficio de la joven plantilla del Valencia. Él mismo se autoproclamó "padre" del vestuario en una rueda de prensa. "Me siento el padre de todo el vestuario, pero totalmente"

Adelanta a Danjuma

Rioja fue el fichaje más determinante la temporada pasada. Solo la cesión de Enzo Barrenechea mantuvo su nivel de compromiso y rendimiento. Este año no ha bajado el listón. Al revés. Suma 11 de 14 titularidad en liga y, lo más significativo, se ha adaptado a la perfección a su rol de suplente revulsivo cuando le ha tocado empezar desde el banquillo como frente al Betis y al Levante. Su aportación al equipo fue tal que en la última jornada consiguió sentar a Arnaut Danjuma. En la 25/26 ya acumula un gol y 4 asistencias.

Polivalencia al servicio del equipo

Rioja también es sinónimo de polivalencia al servicio del equipo partiendo desde los dos extremos, como lateral o carrilero. La valoración de Corberán no puede ser mejor: "Es importantísimo en todos los sentidos, tanto en juego como en mentalidad. Nos da muchas cosas, tanto por derecha como por izquierda. Juega tanto de lateral izquierdo como derecho. Veo un jugador con una predisposición enorme y capacidad de adaptación. Sus primeros partidos como extremo derecho mejoraron al tercero que lo hizo allí y ya no estaba claro si es mejor en una banda o la otra",

Renovado de forma anticipada

Su aportación al equipo es tal que Corberán ha sido parte importante en la renovación anticipada de Rioja. El técnico propuso anticipar plazos antes de que el sevillano cumpliera el número de partidos estipulado en el contrato que suponía su renovación automática hasta 2027. A la vista está que Luis es una pieza clave para Corberán. Desde que llegó al banquillo, Rioja solo se ha perdido un partido de Liga y fue en la victoria del Santiago Bernabéu en abril por sanción.

'Perfil Rioja' en el mercado

El fichaje de Rioja ha encajado tan bien en el Valencia que el club lo puso como referencia para encontrar perfiles similares en el pasado mercado de fichajes: Dani Raba fue el 'perfil Rioja' en el que pensó el Valencia en verano por su experiencia (29 años), su peso en su anterior equipo (Leganés) y su conocimiento del fútbol español. La temporadam sin embargo, ha demostrado que el impacto del cántabro está muy lejos del ofrecido por el sevillano. De momento, Rioja solo hay uno.