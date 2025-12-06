PREVIA: El Valencia Femenino quiere dar un golpe sobre la mesa en la visita del Barça B al Puchades

Este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas, el estadio Antonio Puchades acoge un duelo de altura. El Valencia Femenino y el FC Barcelona 'B' miden sus fuerzas en el choque correspondiente a la duodécima jornada de la Primera Federación Femenina. Tercer y segundo clasificado se ven las caras en la ciudad deportiva de Paterna con el fin de demostrar su candidatura al título de la segunda máxima categoría del fútbol femenino español.

Las blanquinegras, alentadas por la grada del Puchades, buscan dar un golpe sobre la mesa en la competición y qué mejor escenario para hacerlo que en casa y frente a un rival directo por los primeros puestos de la tabla. El conjunto dirigido por Mikel Crespo, tercer clasificado con 20 puntos, necesita una victoria para consolidarse como uno de los principales aspirantes al ascenso a Liga F, pero para ello necesitan consagrase como un equipo regular.

Los últimos cinco partidos del Valencia Femenino en la competición liguera dejan un balance tres empates y dos victorias. Resultados que no son negativos, pero que reflejan las dificultades de la plantilla lejos del Puchades, pues la última vez que las ches se impusieron a domicilio fue el 11 de octubre ante el Real Madrid 'B'. Otro dato que remarca esta irregularidad es que las valencianistas no encadenan dos victorias consecutivas desde el inicio de temporada, cuando vencieron en las dos primeras fechas de la competición.

El parón de selecciones ha permitido que el equipo dirigido por Mikel Crespo haya dispuesto de casi dos semanas de trabajo para preparar el exigente final de la primera vuelta al que harán frente en estas dos próximas jornadas, las más importantes de la temporada hasta el momento. Las sensaciones tras el partido ante el filial azulgrana serán vitales, pues la próxima semana las valencianistas volverán a ejercer como locales en la visita del líder de la categoría, el Deportivo Alavés.

La otra cara de la moneda

El Barcelona 'B' representa la otra cara de la moneda. El filial culé, segundo clasificado de la Primera Federación Femenina con 24 puntos, visita el Antonio Puchades con el objetivo de no descolgarse de la lucha por el título. Actualmente, son tan solo dos puntos los que separan al equipo dirigido por Óscar Belis del Deportivo Alavés, que encomanda una vieja conocida del Valencia CF como es Andrea Esteban.

El camino de las blaugranas en la categoría hasta el momento ha sido positivo. Estas han sumado un gran número de victorias, un total de ocho, pero sus tres derrotas, dos de ellas de manera consecutiva, las han alejado de la excelencia.

Pero sin duda su estilo de juego, el potencial de sus futbolistas y su calidad técnica las convierten en uno de los rivales más fuertes del campeonato. Para más inri, estas visitan Paterna en un gran momento. Sus últimos cinco partidos dejan un balance de cuatro victorias y una derrota, una gran dinámica que tratarán de prolongar con una victoria en territorio che.