El Valencia cae ante el Barça B y se aleja del liderato

El Valencia Femenino sigue perdiendo comba con el liderato de la Primera Federación Femenina después de encajar una derrota en casa frente al filial del FC Barcelona. Se trata del tercer partido sin conocer la victoria de los últimos cuatro disputados, números que están haciendo al conjunto valencianista alejarse del primer puesto que ocupa el Alavés y que permite el ascenso directo.

Desde principios de noviembre, el Valencia Femenino soo ha ganado un partido, ante e Villarreal, mientras que ha empatado dos, frente al Tenerife B y Osasuna, y ha perdido uno, el de este sábado frente al Barça B. Además, fue de la manera más dolorosa posible, encajando el gol definitivo en los últimos instantes.

Crónica

Tras igualar el 0-1 de Celia Segura (min.09) gracias a M. Martí (min.13), las del Puchades lo dieron todo, pero de nuevo Celia Segura adelantó al FC Barcelona B de manera definitiva. Sin miedo. Así arrancaba el Valencia CF Femenino frente al FC Barcelona B su partido de la 12ª jornada de la Primera División Iberdrola 25-26. Asumía el riesgo el equipo de Mikel Crespo y lo aprovechaba el de Óscar Belis. Celia Segura conseguía el 0-1 en el minuto 09.

Se resarcían pronto las del Puchades y M. Martí lograba el 1-1 en el minuto 13, cabalgada por la derecha y buena definición ante Rocío Romano. Bajaba algo la intensidad de ambas escuadras tras un primer cuarto de hora sin freno. Las blaugranas cogían las riendas del balón y las blanquinegras se mostraban bien plantadas sobre el verde.

Rebecca E. era la futbolista más peligrosa de las 11 del Puchades, junto con el respaldo de M. Martí y sus internadas por banda diestra. De hecho, en el minuto 40 el poste izquierdo visitante repelía un potente chut de la '19' valencianista. El choque, igualado, vivía el final de la primera mitad con una oportunidad para cada equipo. Primero, de nuevo, M. Martí; y después las catalanas al botar un saque de esquina.

Segunda parte

Pitido inicial de la segunda y todo por decidir. Dos equipos queriendo los tres puntos. Dos escuadras estudiándose y buscando los puntos débiles del contrincante. En el minuto 58, la grada ya cantaba gol tras centro de M. Martí desde la derecha, pero Rebecca E. no acertaba a rematar.

El Valencia CF Femenino pisaba terreno del FC Barcelona B con asiduidad. M. Martí, en el minuto 63, veía como Rocío Romano evitaba el 2-1 en un mano a mano en área pequeña. Apretaban las del Puchades, que estaban mereciendo ir por delante en el marcador. Ganaban la mayoría de los duelos y combinaban bien; faltaba más acierto cara a puerta.

Con 15 más añadido para el final, seguían las blanquinegras dándolo todo contra un rival de alta enjundia, sin amilanarse, incansables, queriendo ganar. El triunfo de las valencianistas no iba a llegar pese a poner toda la carne en el asador; sí el de las blaugranas, que lograban el 1-2 en el 93 merced a Celia Segura de nuevo. Injusta derrota para el Valencia CF Femenino.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF Femenino: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Gema, Monente (Recio, min.69), Rebecca E. (Marcano, min.69), Mascarell (Esther, min.81), Pauleta (c), Tere (Ferrato, min.81), M. Martí (Soler, min.89).

Banquillo: Marina, Marcano, Ferrato, Esther, Recio, Laia, Soler.

Entrenador: Mikel Crespo.

2 – FC Barcelona B: Rocío Romano, Adriana, Caño, Celia, Segura, Daniela, Emma Gálvez, Noa Jiménez, Lúa Arufe (L. Martret, min.60), Anna Quer (Iara Lobo, min.78), Escot, K. Azraf (Rosalía, min.60).

Banquillo: Ari Ayats, Iara Lobo, L. Martret, Rosalía, Pastor, Montse Alabart, Cabetas.

Entrenador: Óscar Belis.

Goles: 0-1, Celia Segura (min.09); 1-1, M. Martí (min.13); 1-2, Celia Segura (min.93).

Árbitras: principal, Beatriz Arregui; asistente 1, Andrea Salvador; asistente 2, Nerea Morales. Tarjeta roja para Tamarit por doble amarilla (min.73 y 93).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF.