El Valencia CF quiere ampliar su racha de resultados este domingo ante el Sevilla FC. Con dos empates y una victoria, los de Corberán llevan tres encuentros de LaLiga sin perder, pero la victoria es necesaria ante los de Matías Almeyda si se quiere dar un salto en la clasficación. En la propia rueda de prensa previa, el técnico ya destacó al vuelta de varios lesionados de las últimas semanas, alabando las opciones que se lebrindan ahora tanto para partir de inicio como alternativas de banquillo. Corberán habló de la vuelta de Foulquier, Ramazani y Ugrinic, quedando solo Diakhaby como único lesionado.

Con esto presente, el once para el partido entre Valencia y Sevilla estaría formado por Julen en la portería y es que el buen partido de Dimitrievski en Copa no es suficiente para arrebatarle el puesto al vasco. El meta cedido por el Athletic está siendo uno de los más destacados de la temporada.

En defensa formarán los mismos que las pasadas jornadas, con Gayà y Thierry en los laterales y la pareja formada por Copete y Tárrega en el eje central. Todos ellos estarán escudados por Pepelu, Javi Guerra y Almeida en la sala de máquinas.

La delantera la formarán Rioja, Diego López y Hugo Duro, recuperando así varias piezas tras el encuentro ante el Cartagena.

Alineaciones probables del Valencia - Sevilla

Valencia CF: Julen; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Guerra, Almeida; Rioja, Diego López y Hugo Duro.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Salas, Azpilicueta, Oso; Mendy, Sow, Peque; Alfon, Ejuke y Adams.