El bonito gesto con Lubo Penev antes del Valencia - Sevilla

El Camp de Mestalla vivió este domingo una de esas imágenes que trascienden lo deportivo. En los instantes previos al partido correspondiente a la jornada 15 entre Valencia CF y Sevilla FC, los jugadores del conjunto valencianista saltaron al césped luciendo camisetas conmemorativas dedicadas a Lubo Penev, leyenda indiscutible del club y referente del valencianismo durante la década de los 90.

Con el lema “LUBO, LUBO” (un guiño directo al cántico que retumbaba en Mestalla cada vez que el búlgaro anotaba un gol) y camisetas con su nombre, la plantilla quiso enviar un mensaje de ánimo a quien hoy afronta el partido más difícil de su vida. El gesto emocionó a la afición, que respondió con una sonora ovación en cuanto las cámaras enfocaron la camiseta homenaje. Una imagen cargada de simbolismo, respeto y memoria para uno de los mejores delanteros que ha vestido la camiseta blanquinegra.

Lubo Penev, una batalla vital que une al fútbol español

Lubenov Mladenov Penev, para todos simplemente Lubo, atraviesa un momento crítico. El exdelantero búlgaro necesita financiación urgente para continuar un tratamiento de inmunoterapia en Alemania que podría resultarle vital frente al agresivo cáncer de riñón que padece. Ingresado en estado grave, su situación salió recientemente a la luz y, desde entonces, las muestras de apoyo se han multiplicado tanto dentro como fuera de España.

Lubo Penev en un partido con el Valencia CF / VALENCIA CF

Clubes y aficiones de equipos donde dejó huella (Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela) han expresado públicamente su respaldo. Penev fue más que un goleador: fue un futbolista carismático, combativo y querido, capaz de dejar una impronta imborrable en cada camiseta que defendió. Su carácter y su conexión con el público explican la ola de solidaridad que se está generando en torno a su figura.

Iniciativas de ayuda y recaudación para costear el tratamiento

El Valencia CF, a través de la Asociación de Futbolistas del VCF, ha activado una cuenta bancaria destinada a recaudar fondos para sufragar los altos costes médicos y logísticos que afronta la familia Penev. La cifra estimada asciende a unos 300.000 euros, necesarios para mantener el tratamiento y el desplazamiento a la clínica alemana donde se encuentra hospitalizado.

A esta iniciativa se están sumando peñas, excompañeros, asociaciones de aficionados y simpatizantes del fútbol español, que han comenzado a movilizarse en redes sociales y a organizar campañas solidarias con el objetivo de contribuir a la causa. La intención es clara: que Lubo sienta el apoyo del fútbol español y que la ayuda económica llegue lo antes posible.