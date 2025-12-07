Tárrega, baja confirmada ante el Atlético

El Valencia CF jugó poco y mal en Mestalla ante el Sevilla FC en un partido que terminó con un empate a uno sobre la bocina gracias al gol de Hugo Duro. El cuadro de Corberán se encuentra sólo tres puntos por encima de los puestos de descenso y toca medirse con el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

Para la importante cita estará ausente con seguridad el central César Tárrega, autor del gol en propia que adelantó a los hispalenses. El defensa vio su quinta amarilla de la temporada por protestar una mala decisión (una de tantas) de Cuadra Fernández en la recta final. El colegiado madrileño desenfundó su tarjetero y con ello dejará al Valencia CF sin uno de sus centrales titulares de cara al partido ante los de Simeone.

¿Quién acompañará a Copete?

Con la ausencia de Tárrega, sólo Copete es fijo en el eje de la zaga. Cömert es el que más papeletas tiene, aunque Diakhaby se encuentra en la recta final de su recuperación y la opción de Foulquier como central nunca está descartada de todo.