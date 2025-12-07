Explosiva acta arbitral del Valencia-Sevilla: "¡Sois unos sinvergüenzas!"
Cuadra Fernández recoge los insultos de un analista del Valencia CF en el campo y en el túnel de vestuarios, así como una roja al médico por hacer "gestos de desaprobación, burla y despectivos hacia nosotros"
Polémica acta arbitral de Cuadra Fernández del Valencia-Sevilla. El colegiado ha denunciado en el acta que un analista del Valencia le insultó dentro del campo y en el túnel de vestuarios a grito de "sois unos sinvergüenzas".
"Una vez finalizado el encuentro mostré la tarjeta roja a una persona vestida con la indumentaria del club local que entró al terreno de juego, junto con otros técnicos de su equipo, a recriminar que hubiésemos señalado el final del partido, tanto al 4º árbitro como al Asistente número 1 a voz en grito diciendo "sois unos sinvergüenzas". Al encontrarse en el terreno de juego con la indumentaria del club local, di por hecho que era una persona con licencia federativa, pero al llegar al vestuario, revisar las licencias y preguntar a los delegados de su club, me indican que es un analista del Valencia CF que no dispone de Licencia Federativa. Pude identificarle con la ayuda de dichos delegados que me informan que se trata de D. Ángel de las Heras González. Esta persona, una vez entramos en el túnel, nos seguía unos cinco metros por detrás y volvió a repetir a voz en grito "sinvergüenzas".
Roja al médico
El árbitro también ha recogido en el acta que mostró una roja directa al médico del Valencia CF Juan Alberto Aliaga "por hacer gestos de desaprobación, burla y despectivos hacia nosotros".
"Una vez finalizado el partido y al dirigirnos a los vestuarios, se colocó delante nuestra haciendo varios gestos de desaprobación, burla y despectivos hacia nosotros, entre ellos el gesto de simular que llorábamos, cerrando sus puños y moviéndolos por debajo de sus ojos. Tras mostrarle la tarjeta roja lejos de cesar de su actitud, continuó mirándonos de forma desafiante realizando estos gestos de forma continuada, recogía el acta.
