"Hay que seguir por esta línea, van varios partidos sin perder"

El Valencia volvió a salir de un partido sin conseguir la victoria. Con un buen número de minutos regalados al rival, con un ritmo bajo de intensidad y con la sensación de que le daba igual lo que pasara en los 90 minutos. Vlachodimos fue un espectador de lujo mientras Hugo Duro se peleaba pidiendo penaltis y el resto miraba atónito. Un esperpento de encuentro que terminó en empate, porque los dos equipos son lo que son, y que solo sirvió para hacer perder 2 horas de su vida a los muchos asistentes al encuentro. A pesar de eso, el encuentro acabó con unas sorprendentes declaraciones de Hugo Duro en las que se mostraba contento por "la lucha del equipo" y "por seguir con unos partidos sin perder".

Análisis del encuentro

"Queríamos ganar el partido, pero creo que se han encontrado con un gol que tenemos mala suerte. Se tropieza un poco y le sale a la escuadra. A partir de ahí no se ha jugado nada. No termino de entender cómo solo nos han dado 5 minutos de descuento. El Sevilla hace lo que tiene que hacer, pero no entiendo eso".

El añadido

"Se reclama que se revisa la acción, ha habido un gol... cualquier aficionado sabe que se ha perdido más de un minuto y eso lo que hemos reclamado".

El penalti no señalado

"Le he preguntado, me dice que no va con intención de darme. Ugrinic tampoco va con intención de dar y lo pitan...".

Autocrítica, pero no mucho

"Los primeros que tenemos que mejorar somos nosotros. Tenemos que generar más, hemos defendido bien, no recuerdo acercamientos del Sevilla, pero esto es fútbol. Hay que mejorar pero me quedo con el espíritu de lucha del equipo. El jueves jugamos 120 minutos algunos y no hemos parado de correr y de luchar. No me quedo satisfecho, pero me quedo con la parte buena, que la hay. Hay que seguir por esta línea, van varios partidos por perder y eso es bueno".