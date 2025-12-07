Cuadra se 'come' un penalti a Hugo Duro: ¡Acabó con sangre!
El delantero del Valencia recibió un codazo en la nariz de Carmona dentro del área
El árbitro Cuadra Fernández ni siquiera acudió al VAR para revisar la jugada
Hugo tuvo que ser atendido y la banda y se vio obligado a cambiar de camiseta
Polémica arbitral en el Valencia-Sevilla correspondiente a la jornada 15 de LaLiga. El árbitro del partido Cuadra Fernández no se ha atrevido a señalar un claro codazo en la nariz de Carmona a Hugo Duro dentro del área cuando transcurría el minuto 24.
El delantero del Valencia tuvo que ser atendido por el médico en la banda porque sangraba por la nariz. Necesitó jugar con un algodón para taponar la sangre. Además, el madrileño se vio obligado a cambiarse la camiseta como exige el reglamento como consecuencia de la sangre.
El equipo pidió el penalti, especialmente el capitán José Luis Gayà, pero el árbitro ni siquiera fue a la pantalla del VAR para revisar la jugada. El VAR, si lo revisó, no vio nada punible. Cuadra Fernández está asistido por González Fuertes en el videoarbitraje.
Danjuma pidió otro
El Valencia también protestó una caida de Arnaut Danjuma dentro del área como consecuencia del empujón de un defensor sevillista. El colegiado consideró que fue carga legal.
- Sorteo del Mundial 2026 con suerte para España: Así quedan los doce grupos
- Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025
- Rajada del entrenador del Cartagena tras perder frente al Valencia CF
- En la Premier alucinan con un viejo descarte del Valencia CF
- CRÓNICA: Darius Thompson lidera a un enorme Valencia Basket en Atenas
- Pedro Martínez y Ergin Ataman analizan la victoria taronja ante el Panathinaikos
- John Korir cumple los pronósticos y se corona en València
- Corberán defiende al valencianismo de la decisión de Tebas