Cuadra se 'come' un penalti a Hugo Duro: ¡Acabó con sangre!

Polémica arbitral en el Valencia-Sevilla correspondiente a la jornada 15 de LaLiga. El árbitro del partido Cuadra Fernández no se ha atrevido a señalar un claro codazo en la nariz de Carmona a Hugo Duro dentro del área cuando transcurría el minuto 24.

El delantero del Valencia tuvo que ser atendido por el médico en la banda porque sangraba por la nariz. Necesitó jugar con un algodón para taponar la sangre. Además, el madrileño se vio obligado a cambiarse la camiseta como exige el reglamento como consecuencia de la sangre.

El equipo pidió el penalti, especialmente el capitán José Luis Gayà, pero el árbitro ni siquiera fue a la pantalla del VAR para revisar la jugada. El VAR, si lo revisó, no vio nada punible. Cuadra Fernández está asistido por González Fuertes en el videoarbitraje.

Danjuma pidió otro

El Valencia también protestó una caida de Arnaut Danjuma dentro del área como consecuencia del empujón de un defensor sevillista. El colegiado consideró que fue carga legal.