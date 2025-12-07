Hugo Duro cuestiona el arbitraje tras el Valencia – Sevilla: ¿Cuáles sí y cuáles no?

La polémica arbitral del Valencia–Sevilla correspondiente a la jornada 15 de LaLiga ha dado un giro más allá del césped. Hugo Duro, delantero del Valencia, publicó una historia en Instagram en la que expresó su indignación por el criterio aplicado por el equipo arbitral. En su mensaje, lanzó una pregunta directa: por qué determinadas acciones se señalan y otras, como la que él sufrió, pasan inadvertidas incluso para el VAR. Su publicación se viralizó rápidamente entre los aficionados valencianistas, que compartieron la frustración del jugador.

El post que incendia el debate en redes

Post de Hugo Duro tras el Valencia - Sevilla / INSTAGRAM: hugoduro10

La historia publicada por Hugo Duro fue clara, breve y contundente. El delantero acompañó la imagen del lance con un mensaje en el que ponía en duda el criterio arbitral empleado en la jugada en la que fue protagonista. La pregunta que planteaba "No es excusa, pero que nos lo expliquen cuales sí y cuales no” reflejaba la sensación de incomprensión que sintió tras el golpe que recibió en el área y que quedó sin sanción. Su publicación buscaba evidenciar una preocupación que no solo es personal, sino compartida por el vestuario y la afición.

El codazo de Carmona que no revisó el VAR

El incidente ocurrió en el minuto 24, cuando Carmona, defensor del Sevilla, impactó con el codo en la nariz de Hugo Duro dentro del área. El delantero cayó al suelo y tuvo que ser atendido en la banda debido a la sangre que emanaba de su nariz. Para continuar en el campo, se vio obligado a jugar con un algodón taponando la hemorragia y a cambiarse la camiseta, cumpliendo lo que exigen los protocolos del reglamento.

Duro, sangrando por la nariz, tras un golpe de Carmona / E. Ripoll

Pese a lo aparatoso de la acción, el árbitro Cuadra Fernández no señaló penalti ni consideró necesario acudir a la pantalla del VAR. Según se supo posteriormente, el videoarbitraje, con González Fuertes al frente, sí revisó la jugada, pero no la consideró punible.

Mestalla, indignado por la falta de revisión

La decisión dejó perplejos a los jugadores del Valencia, especialmente al capitán José Luis Gayà, que reclamó con insistencia la acción. En la grada, Mestalla reaccionó con indignación al ver que la jugada ni siquiera se revisaba en pantalla, un hecho que generó un clima de tensión durante varios minutos del encuentro.

Gayà encara a Azpilicueta / LaLiga

La falta de uniformidad en decisiones similares ha alimentado un debate que se repite semana tras semana en LaLiga. La acción sobre Hugo Duro se ha convertido en un símbolo más de la frustración que sienten muchos equipos respecto al uso del VAR.

Un nuevo capítulo en la polémica arbitral de LaLiga

El caso de Hugo Duro reabre un debate que parecía inagotable: ¿se está aplicando el VAR con un criterio uniforme? El golpe recibido, las secuelas visibles y la ausencia de revisión han puesto de nuevo bajo la lupa las decisiones arbitrales. Las redes sociales, y en especial el post del propio jugador, han amplificado la polémica hasta convertirla en uno de los temas más comentados de la jornada.