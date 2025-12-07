Luis Rioja: "Este era un partido para haber sacado los tres puntos en Mestalla"

Luis Rioja, centrocampista del Valencia CF, ha destacado tras el empate a un gol con el Sevilla FC en la jornada 15 de la Liga que, pese a no estar bien, "el equipo tiene alma y compite", razón por la que pudo "lograr un punto al final del partido". El sevillano admite que era un día "para haber sacado los tres puntos en Mestalla" y se marchó a casa "fastidiado", aunque quiso poner en valor la serie de cuatro partidos sin perder en la Liga.

Estas son las declaraciones de Luis Rioja a los medios oficiales del club tras el Valencia - Sevilla:

Análisis del partido

"Ha sido un partido tosco, bronco, nos hemos contagiado poco a poco de lo que iba proponiendo el Sevilla: un partido físico, como hemos visto en el once inicial, intentaba hacer un bloque compacto, fuerte y agresivo, tanto atrás como medio campo. Nos fuimos apagando y alejando de la opción de ganar, y de hacer peligro. No nos supimos adaptar".

Equipo con carácter

"Más allá de que no hemos estado lo bien que nos gustaría, el equipo tiene alma, compite, y ha logrado el punto al final del partido. Hemos salvado ese punto que era lo mínimo que merecía el equipo, que ha propuesto más y creo que era el único que quería jugar. Y tenemos que valorarlo, aunque es verdad que nos vamos fastidiados porque nos gustaría haber sacado los tres puntos".

Cinco partidos sin perder

"Hay que darle valor a que llevamos cuatro partidos sin perder, cinco contando el de Copa. Pero, no estoy nada satisfecho. Creo que el partido de hoy era un partido para haber sacado los tres puntos en casa. El equipo estaba preparado, había trabajado muy bien para ello después de la semana tan física que hemos tenido. Al final hemos salvado un punto que al menos sirve para prolongar la racha y puntuar"

Próxima cita: el Metropolitano

"En el Metropolitano que nos va a tocar sufrir, apretarnos los machos. Trabajaremos para lograr un resultado positivo. Intentaremos competir lo mejor posible y que los aficionados se sientan orgullosos del juego que haga el equipo. Y, por supuesto, intentar ganar, aunque sabemos que es un campo muy complicado".