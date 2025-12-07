Percance en el equipo arbitral antes del Valencia - Sevilla
La asistente Guadalupe Porras chocó con uno de los jugadores en el calentamiento y tuvo que ser atendida antes del comienzo por el doctor Juan Aliaga
El calentamiento del Valencia CF - Sevilla FC, que ha arrancado a las 16:15 horas, ha estado marcado por el sobresalto que ha sufrido uno de los miembros del equipo arbitral con el que dirige el partido esta tarde Guillermo Cuadra Fernández. La asistente en banda Guadalupe Porras ha tenido que ser atendida por el médico del conjunto local Juan Aliaga.
La extremeña chocó con uno de los preparadores de porteros al entrar al terreno de juego. Ninguno de los se percató de la presencia del otro y se dieron un golpe fortuito. La colegiado sintió molestias en la zona lumbar durante unos instantes y fue atendida por el doctor Aliaga.
El susto no fue a mayores
Afortunadamente, Porras está en condiciones de seguir con sus funciones de asistente en la banda durante el Valencia - Sevilla y no habrá mayor inconveniente.
El madrileño Cuadra Fernández está asistido en el VAR por el asturiano Pablo González Fuertes.
- Sorteo del Mundial 2026 con suerte para España: Así quedan los doce grupos
- Directo | Sigue el Maratón de Valencia 2025
- Rajada del entrenador del Cartagena tras perder frente al Valencia CF
- En la Premier alucinan con un viejo descarte del Valencia CF
- CRÓNICA: Darius Thompson lidera a un enorme Valencia Basket en Atenas
- Pedro Martínez y Ergin Ataman analizan la victoria taronja ante el Panathinaikos
- John Korir cumple los pronósticos y se corona en València
- Corberán defiende al valencianismo de la decisión de Tebas