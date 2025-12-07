Percance en el equipo arbitral antes del Valencia - Sevilla

El calentamiento del Valencia CF - Sevilla FC, que ha arrancado a las 16:15 horas, ha estado marcado por el sobresalto que ha sufrido uno de los miembros del equipo arbitral con el que dirige el partido esta tarde Guillermo Cuadra Fernández. La asistente en banda Guadalupe Porras ha tenido que ser atendida por el médico del conjunto local Juan Aliaga.

La extremeña chocó con uno de los preparadores de porteros al entrar al terreno de juego. Ninguno de los se percató de la presencia del otro y se dieron un golpe fortuito. La colegiado sintió molestias en la zona lumbar durante unos instantes y fue atendida por el doctor Aliaga.

Aliaga se interesa por el estado de Guadalupe después del golpe / Edu Ripoll

El susto no fue a mayores

Afortunadamente, Porras está en condiciones de seguir con sus funciones de asistente en la banda durante el Valencia - Sevilla y no habrá mayor inconveniente.

El madrileño Cuadra Fernández está asistido en el VAR por el asturiano Pablo González Fuertes.