Directo | Sigue el Valencia - Sevilla

El Valencia busca una nueva victoria en Mestalla. Los de Corberán acumulan tres jornadas ligueras sin perder, pero ya toca volver a llevarse los tres puntos para poder dar un salto en la clasificación.

Desde el buen partido contra el Real Betis, el equipo de Carlos Corberán encontró una forma de jugar en la que los jugadores se sintieron más cómodos y sobre la que pretenden crecer en el futuro próximo. Frente al Levante UD es anueva propuesta dio sus frutos con una importante victoria que puso fin a una larga racha sin triunfos y ahora ante el Sevilla la intención del equipo es la de seguir creciendo a través de esa salida con Pepelu entre centrales, la profundidad de los laterales y la densidad en el centro del campo con André Almeida y Javi Guerra.

Directo | Sigue la última hora del Valencia - Sevilla

Salen los jugadores con una camiseta por Lubo Penev

Guadalupe Porras, en Mestalla / E. Ripoll Guadalupe Porras renqueante durante el calentamiento previo tras chocarse con el entrenador de porteros local. Tiene molestias en la espalda, pero con un poco de asistencia parece que podrá recorrer la banda.

Cerca de 15 minutos para que arranque el choque

Almeyda, por su parte, prepara un once de circunstancias tras el gran número de lesiones que tiene: Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Azpilicueta, Oso, Castrín; Mendy, Sow, Agoumé; Peque y Akor.

Por parte de Corberán salen de inicio: Julen; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Guerra, Almeida; Rioja, Danjuma y Hugo Duro.

Desde el buen partido contra el Real Betis, el equipo de Carlos Corberán encontró una forma de jugar en la que los jugadores se sintieron más cómodos y sobre la que pretenden crecer en el futuro próximo. Frente al Levante UD es anueva propuesta dio sus frutos con una importante victoria que puso fin a una larga racha sin triunfos y ahora ante el Sevilla la intención del equipo es la de seguir creciendo a través de esa salida con Pepelu entre centrales, la profundidad de los laterales y la densidad en el centro del campo con André Almeida y Javi Guerra.

A trompicones, dando pasitos más bien cortos y mezclando síntomas de cambio con otros preocupantes, el Valencia CF se encuentra en pleno proceso de mejora con la intención de salir de la zona de peligro. Esta tarde se mide al Sevilla FC, rival directo, con el objetivo de llevarse la victoria, asentar una serie de mejoras en el juego y empezar, con la ayuda de Mestalla, su huida hacia adelante.