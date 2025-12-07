Directo | Sigue el Valencia - Sevilla

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia busca una nueva victoria en Mestalla. Los de Corberán acumulan tres jornadas ligueras sin perder, pero ya toca volver a llevarse los tres puntos para poder dar un salto en la clasificación.

Desde el buen partido contra el Real Betis, el equipo de Carlos Corberán encontró una forma de jugar en la que los jugadores se sintieron más cómodos y sobre la que pretenden crecer en el futuro próximo. Frente al Levante UD es anueva propuesta dio sus frutos con una importante victoria que puso fin a una larga racha sin triunfos y ahora ante el Sevilla la intención del equipo es la de seguir creciendo a través de esa salida con Pepelu entre centrales, la profundidad de los laterales y la densidad en el centro del campo con André Almeida y Javi Guerra.

