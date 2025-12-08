Cuatro posibles bajas del Atlético de Madrid contra el Valencia CF

El estadio Metropolitano será el feudo donde el Valencia deberá compensar su insuficiente partido ante el Sevilla dando la cara contra el Atlético de Madrid.

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid laments a goal scored by Alex Berenguer of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain.

Los de Corberán salvaron un punto sobre la bocina y en medio de un campo de Mestalla que mostró su descontento por la imagen mostrada, y viajarán a la capital conscientes de que tendrán un desafío de alta dificultad para escapar de la zona baja de la clasificación. Sin embargo, el Atlético de Madrid, descolgado de la pelea por LaLiga tras caer ante el Barça y frente al Athletic Club, afrontará la cita con bajas sensibles.

A pesar de que Jonny Cardoso esté de regreso con el conjunto colchonero, en convocatoria para el partido contra el PSV en Champions League, el Cholo Simeone cuenta con las bajas de Álex Baena, Marcos Llorente, José María Giménez y Clement Lenglet.

Parte de bajas

El francés, uniéndose a la enfermería del Atlético de Madrid después del Athletic. Álex Baena, por su parte, cayó lesionado debido a unas molestias en los isquiotibiales contra el Barça y Marcos Llorente por una lesión muscular en el muslo ante el Getafe.

Giménez, por problemas musculares, tampoco estará disponible y ninguno de los 4 cuenta con serias posibilidades de reaparecer contra los de Mestalla, que viajarán al Metropolitano con la necesidad de ganar si no quieren sumergirse en dificultades.