Ugrinic empieza a rentabilizar sus (pocos) minutos en el Valencia CF

El pasado mercado de fichajes del Valencia CF dejó varias carencias. Eso resulta evidente. Fueron muchos los movimientos que se dieron entre salidas y llegadas, pero todo quedó a medias al no lograr cerrar un central y un '9' más. También es cierto que una de las incorporaciones más esperadas, la de Filip Ugrinic, llegó arrastrando una lesión que le ha dejado fuera de combate prácticamente desde su aterrizaje en Mestalla.

El rendimiento de la sala de máquinas del Valencia CF está lastrando el resurgir del equipo de Corberán, si bien es cierto que acumulan cuatro partidos seguidos de LaLiga sin perder. Tres empates y sólo una victoria, eso sí. El caso es que el equipo tiene una importante carencia en la faceta ofensiva, donde cuesta hacer goles más de la cuenta. Sobre todo en las primeras partes.

Una de las claves importantes para empezar a sumar más victorias pasa por ganar partidos, algo imposible si no se marcan goles. Hugo Duro logró anotar su quinto tanto del campeonato para sellar el empate ante el Sevilla FC, distanciándose así de los tres que llevan Diego López y Arnaut Danjuma, pero eso no hubiera sido posible sin la asistencia de Ugrinic.

Filip Ugrinic, jugador del Valencia CF / SD

Ugrinic: dos asistencias en 132 minutos

El centrocampista suizo sólo ha disputado 132 minutos ligueros distribuidos en seis participaciones, todas ellas desde el banquillo. En la cuarta jornada, frente al Espanyol, el centrocampista internacional jugó la última media hora y de sus botas salió el 1-2 de Hugo Duro mediante un saque de esquina. No volvió a jugar hasta diciembre por culpa de sus problemas en la rodilla. Volvió en la recta final contra el Rayo Vallecano y frente al Sevilla FC disputó la última media hora para asistir de nuevo al delantero madrileño.

Rioja en la celebración del gol de Jesús Vázquez / VCF

Tras apuntarse su segunda asistencia de gol, Ugrinic ya es el segundo que más tantos ha servido en bandeja en LaLiga para el Valencia CF tras Luis Rioja, que lleva tres.