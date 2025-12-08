Gayà, en el póker de históricos del Valencia CF

José Luis Gayà, capitán del Valencia CF, sumó este domingo, en la jornada 15 de la Liga en Mestalla ante el Sevilla FC, 324 partidos, y superó a Manolo Mestre como cuarto jugador del club con más partidos disputados en la competición española.

Mestre (Oliva, 1935) jugó 14 temporadas en el Valencia entre los años 1954 y 1969. Como Gayà, fue capitán del equipo de Mestalla. Retirado, también llegó a ser entrenador del club de su vida. En su palmarés figuran dos Copas de Ferias (1962 y 1963) y la Copa de 1967.

El lateral izquierdo de Pedreguer (Alicante) llegó a la Academia VCF con 11 años, creció hasta llegar al Valencia Mestalla y debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera. Al respecto de estos primeros años en el club, el de Pedreguer declaró recientemente: "Mi formación en la Academia VCF me ayudó mucho para desarrollarme como jugador y persona. Tengo la gran suerte de poder coincidir aún con algún entrenador que tuve, que todavía está en la Academia del Valencia CF y recordamos momentos. Me han inculcado siempre los valores que representa el club y el deporte. Siempre lo trato de demostrar, de llevarlo a la práctica".

Cerca de 12 años, en el primer equipo

El estreno de Gayà en LaLiga fue ante el Atlético de Madrid el 27 de abril de 2014 en Mestalla. Su importancia en el equipo fue creciendo y llegó a convertirse en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del club en disputar 350 partidos oficiales, por detrás de Fernando Gómez Colomer. Desde hace años, pese a la continuidad de la gestión de Meriton en la entidad, el futbolista alicantino eligió ser leyenda del Valencia antes que emigrar en busca de un futuro más competitivo en lo deportivo y económico.

Los futbolistas que tiene por delante Gayà son Fernando Gómez Colomer (420), Ricardo Arias (377) y David Albelda (351).