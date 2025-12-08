El récord que saca los colores al Valencia CF

El Valencia está a estas alturas de temporada muy lejos de las expectativas marcadas a principio de curso y son muchos los puntos a mejorar. El aspecto goleador, el nivel defensivo, la construcción de juego, la aportación desde el banquillo... Entre todos esos 'dramas' hay uno muy sangrante. Solo dos jugadores han sido capaces de marcar en una primera parte del Valencia esta temporada: Diakhaby y Danjuma. El central lo hizo contra el Getafe y el holandés ante Espanyol y Oviedo. Lo peor es que con las cifras en la mano solo ganó uno de esos tres encuentros.

La racha deja claro que al equipo le cuesta marcar en las primeras partes, imponerse y ser protagonista desde el inicio. El punto positivo es que en ocasiones tiene esa reacción posterior, como ante el Sevilla, la Real Sociedad o Betis, pero el principal problema es que acaba siempre con prisas y con problemas de juego. Además el ridículo es mayor si se mete a los dos partidos en Copa del Rey contra equipos de menor categoría. El Valencia no fue capaz de anotar gol ni contra Maracena ni ante Cartagena en el primer tiempo.

Diakhaby celebra un gol junto a Santamaría / SD

Dinámicas

Curiosamente, el Valencia no había encontrado su rumbo hasta el encuentro contra el Betis, cuando Corberán ha dado con la tecla de su estructura pero todavía no de resultados. Desde ese día Pepelu ha crecido, Almeida ha aparecido y tanto Gayà como Thierry se han asentado en los laterales. En el centro de la defensa más allá de que Tárrega ha tenido mala fortuna ante Betis y Sevilla, Copete también ha crecido. Pero incluso con todo eso, el Valencia no marca en un primer tiempo desde el día del Oviedo, donde se desató el absoluto caos y arrancó una dinámica para olvidar.

Otros clubes

El problema es que el Valencia es el peor equipo de LaLiga en ese aspecto del campeonato. Apenas ha conseguido tres tantos, los mismos que el Oviedo, lo que deja a las claras que es un equipo incapaz de hacer daño en los primeros cuarenta y cinco minutos. Por su parte, los otros dos clubes recién ascendidos como son el Levante y el Elche llevan 9 y 5 respectivamente.

Etta Eyong e Iván Romero, una dupla imparable celebrando su gol ante el Girona / LaLiga

Otros conjuntos de la teórica zona baja como el Alavés con siete, el Espanyol cinco, el Getafe cuatro, el Mallorca cinco y Osasuna (con un partido menos) ocho también demuestran que los números del Valencia son inadmisibles a estas alturas de la competición.