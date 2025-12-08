Fecha, hora y dónde ver el sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey
Ya estarán en el bombo los cuatro equipos de la Supercopa de España. Se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre
El Valencia CF ya sabe a qué rivales puede enfrentarse en la próxima ronda de la Copa del Rey tras superar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el FC Cartagena. ¿Cuándo sabrá a quién se enfrenta? La Real Federación Española de Fútbol ya anunció cuándo será el sorteo de los dieciseisavos de final de la competición copera. Eliminatorias que presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubes que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera deberá del mes de enero del 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Los cuatro serán emparejados con equipos de las categorías más modestas que sigan en competición.
La cita con los dieciseisavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13:00 horas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Aún sigue pendiente por conocerse la fecha de la final del torneo que se disputará de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. LaLiga y la RFEF siguen estudiando opciones en lugar del 25 de abril
Dónde ver el sorteo
En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+. Desde Superdeporte te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.
Equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey
- Primera División (17): Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.
- Segunda División (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.
- Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.
- Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.
