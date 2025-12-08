Los valencianos esperan que el sorteo reparta suerte

Este martes a partir de las 13:00 tendrá lugar el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el que los equipos valencianos esperan tener fortuna con sus emparejamientos para poder plantear rotaciones y no concidionar excesivamente su marcha liguera, pero seguir vivos en la competición del KO. Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Elche CF y CD Eldense son los cinco vivos en un torneo en el que los cuatro 'primeras' quieren ser 'agraciados' con un equipo de Primera RFEF, mientras que el último podría recibir en el Nuevo Pepico Amat a uno de los equipos de Supercopa de España que se incorporan en esta ronda.

Seis urnas estarán desplegadas este martes en el escenario del salón Luis Aragonés, toda vez que el Ourense CF llega como representante de Copa Federación y será el primer equipo en conocer rival. Uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España visitará O Couto la próxima semana.

Dos opciones en Primera RFEF

Posteriormente será el At. Baleares, único superviviente de Segunda Federación, el siguiente club en ser agraciado con la visita de Barcelona, Real Madrid, Atlético o Athletic. Dos de estos equipos serán posteriormente emparejados con otros dos clubes de Primera RFEF, por lo que lo más probable es que el Eldense juegue contra uno de ellos, mientras que los valencianos de Primera División solo tienen la opción de medirse a dos de Primera RFEF que quedarán sueltos.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

Con todo y con esto, obviamente todos los equipos valencianos esperan no ser protagonistas de ese cruce con otro combinado de Primera División y que condicionaría especialmente la preparación de la eliminatoria. Este martes saldrán de dudas.

Arnau Tenas en la portería visitante durante el Antoniano-Villarreal CF / RRSS Villarreal CF

Los equipos en dieciseisavos

PRIMERA DIVISIÓN

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.

SEGUNDA DIVISIÓN

Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada.

PRIMERA RFEF

Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

SEGUNDA RFEF

Atlético Baleares