El Valencia CF ya tiene rival de Copa del Rey: Sporting de Gijón

El Valencia CF ya conoce quién será su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto de Carlos Corberán se medirá al Sporting de Gijón el próximo martes 16 de diciembre, 72 horas antes de hacerlo en Mestalla contra el Real Mallorca con motivo de la 17ª jornada de LaLiga.

Aunque en el caso del Valencia CF ya se sabe que se disputará su partido el martes, casi todos los demás clubes todavía desconocen si sus eliminatorias se disputarán los días 16, 17 ó 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario.

