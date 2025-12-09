Valencia CF: un equipo perdedor en el cuerpo a cuerpo

A lo largo de la temporada, mientras las preguntas en la sala de prensa le cuestionaban por la ausencia de un estilo de juego que defina al Valencia CF, su entrenador, Carlos Corberán, se ha mostrado tan o más preocupado por encontrar un estilo de competir para su equipo. La intensidad y, sobre todo, la atención para mantener la tensión competitiva durante 90 minutos ha sido el caballo de batalla de los blanquinegros, cuyo pecado capital continúa siendo la irregularidad e inconsistencia. Después de 15 jornadas, el partido frente al Betis en Mestalla queda en la retina como la excepción que confirma la regla, como el ejemplo de un camino en que se ha vuelto a retroceder en los últimos encuentros ante el Rayo Vallecano y el Sevilla FC.

Al Valencia CF le cuesta sostenerse en la contienda: ser intenso de principio a fin. Los datos de la estadística avanzada así lo atestiguan. Los de Corberán se hallan entre los tres equipos de la Liga que menos duelos ganan por partidos. Un aspecto, el de la necesidad de igualar la energía de los rivales a la hora de competir por los balones divididos, que ocupa y preocupa al técnico. De hecho, así lo manifestó en las ruedas de prensa previas a los enfrentamientos con el Rayo y el Sevilla.

Con 44,6 duelos ganados por partido de media, los blanquinegros son los decimoctavos en este ranking estadístico en la Liga, únicamente por delante de Rayo (41,7) y Celta (41,7). Tampoco mejora en exceso en la lista de equipos con mayor cantidad de entradas eficientes por partido. Con 15,4 de media, solo ganan menos entradas Athletic Club (15,1) Mallorca (14,1) y Girona. Los datos, en cambio, reflejan un balance más positivo en otro capítulo defensivo de suma importancia, el de las interceptaciones. En este ranking, los de Mestalla son decimoterceros con 7,7 por jornada.

Solo cuatro partidos dominando duelos y entradas

El asunto es inquietante porque, en este terreno, el Valencia ha ido de más a menos. Después de la jornada 3, cuando se impuso al Getafe de Bordalás en casa (3-0), el conjunto de Corberán estaba en posiciones más elevadas en estos valores defensivos. Pasadas 15 jornadas, el equipo tan solo cuenta cuatro partidos en los que ha podido dominar a su rival tanto en duelos como en entradas ganadas (27 %). Estos partidos fueron el mencionado ante el Getafe, además de los jugados ante Athletic Club (2-0), Villarreal (0-2) y Real Madrid (4-0).

En los dos primeros, el botín fue absoluto, seis de seis puntos en liza. Los otros dos guardan una lectura más allá del resultado. Frente al Submarino, los valencianistas merecieron mejor final, sobre todo, tras un primer tiempo en el que ofrecieron más que el equipo de Marcelino y en el que fueron castigados con un penalti inexistente a Gerard Moreno. La realidad del choque del Bernabéu es que los blancos se impusieron en los duelos y las entradas en un primer tiempo que acabó 3-0. Con todo sentenciado, el Madrid aflojó el pie en el acelerador, y el Valencia maquilló la deshonra como buenamente pudo.

Florian Lejeune y Hugo Duro luchan por un balón aéreo en Vallecas / LaLiga

El número de encuentros en los que el Valencia venció a su adversario, bien en el porcentaje de duelos ganados, bien en el de entradas, se queda en seis (40 %). Los de Corberán ganaron los duelos -estadística en el que se tiene en cuenta disputas en el suelo, aéreas y retages- contra Real Sociedad (1-1), Getafe, Athletic, Espanyol (2-2), Villarreal y Real Madrid. Ocho puntos sumados. Los valencianistas se impusieron en el porcentaje de entradas contra Getafe, Athletic, Oviedo, Villarreal, Madrid y Levante. Nueve puntos.

Igualar la intensidad del rival sale rentable

En el global, el equipo ha sumado 11 de sus 15 puntos en los partidos en los que logró imponerse en al menos uno de estos dos capítulos defensivos de vital importancia. Los otros cuatro puntos cayeron mediante empates en los que, superando fases negativas en los encuentros, reaccionó y estuvo cerca de equilibrar el porcentaje de duelos ganados -Alavés, Rayo Vallecano y Sevilla-, además del competido Valencia - Betis, donde ambos conjuntos acabaron con cifras similares en este terreno (46 - 54 %).

No obstante, tanto frente al Rayo como frente al Sevilla, el Valencia cedió en el cómputo global de los 90 minutos en los duelos y en las entradas ganadas. La estadística le demuestra al Valencia que cuando menos compite, y no es capaz de igualar el esfuerzo colectivo de sus rivales en el cuerpo a cuerpo, acaba viéndose mucho más lejos de puntuar.