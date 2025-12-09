Vicent Abril llama a la 'puerta'

Uno de los nombres propios del Valencia CF Mestalla esta temporada es Vicent Abril. El joven portero, formado en las categorías inferiores e internacional con la selección española sub-20, ha regresado del Mundial de Chile a un nivel muy alto demostrando que tiene madera de portero de élite. Este domingo fue determinante para la victoria del filial contra el Girona B parando incluso un lanzamiento de penalti. El club tiene muchas esperanzas depositadas en la proyección de este portero que llama a la puerta del primer equipo desde el verano pasado. El club y Carlos Corberán están contentos con su evolución y el plan es que tenga protagonismo en la próxima reconstrucción de la portería con el final de contrato de Julen Agirrezabala (cesión), Stole Dimitrievski y Cristian Rivero.

Vicent Abril (generación de 2005) cada vez es más portero de presente que de futuro. En agosto renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2028 con un año más opciones, por lo que seguirá vinculado como mínimo tres años más. El guardameta, en dinámica de primer equipo desde juveniles, dejó buenas sensaciones en la pretemporada con Corberán y se ha consolidado en el filial en su segunda temporada a las órdenes de Miguel Ángel Angulo. Además, ya sabe lo que es entrar en convocatorias con el primer equipo y debutó en un amistoso contra México el pasado octubre de 2024. Su siguiente paso es hacerse un sitio en el primer equipo. El club siente que el canterano está preparado y cuenta con él de cara a la confección de la portería de la temporada 26/27 como tercer portero.

La portería del Valencia se encamina hacia una nueva revolución. La realidad es que ninguno de los tres porteros tiene garantizada su continuidad. Los tres porteros en plantilla acaban contrato en 2026. Agirrezabala finaliza su cesión del Athletic y el club no se encuentra en disposición de ejecutar su opción de compra por más de diez millones de euros. El único escenario para que continúe en Mestalla pasa por su voluntad (puede recibir ofertas más atractivas) y una hipotética negociación con el conjunto vasco para rebajar el precio o intentar una nueva cesión, porque el Athletic tiene claro que su portero titular seguirá siendo Unai Simón. Dimitrievski y Rivero a día de hoy tienen un pie fuera del Valencia.

VICENT ABRIL / VCF

"Crear valor de futuro"

Santiago Cañizares ya criticó la semana pasada la confección de la portería del Valencia y puso encima de la mesa el nombre de Vicent Abril como tercero. "Desde mi punto de vista, un portero no puede ser un cedido en un equipo como el Valencia CF. Estás creándole valor al Athletic Club. Dimitrievski vino para ser el número '1', y ahora está enfadado, y ya lo estaba el primer año porque no salió Mamardashvili... y el tercer portero cumple 28 años. No puedes mantener un tercer portero con 27 o 28 años. No tiene sentido ninguno de los tres, desde mi punto de vista", explicó en declaraciones a Cope Valencia. Como primer suplente, 'Cañete' apostaría por "una promesa menor de 25 años, con el que crear valor de futuro". Para el tercer portero, "un chico de la Academia VCF, que además tienes uno internacional", decía. Todos los caminos apuntan a Vicent Abril. El canterano llama a la 'puerta'.