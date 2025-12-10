El AC Milan puede hacerle un favor a Giorgi Mamardashvili

Después de jugar cedido un año más en el Valencia CF, Giorgi Mamardashvili decidió enorlarse en las filas del Liverpool FC al considerar que competir en el día a día era la mejor opción que tenía para acabar conquistando la portería de Anfield Road. El georgiano, uno de los metas con mayor potencial del planeta, decidió luchar por colgarse el '1' del conjunto inglés.

La situación, no obstante, ni era ni está siendo sencilla porque los tres palos del Liverpool los defiende Alisson Becker, toda una institución en el conjunto 'red' por la cantidad de títulos que ha ayudado a conseguir y por estratoférico nivel mostrado durante varias temporadas.

Mucho protagonismo

Con todo y con eso, consicente de que es el relevo generacional. Mamardashvili decidió competir de tú a tú por el puesto y a pesar de no habérselo quitado, las circunstancias en forma de lesión le han llevado a jugar mucho más de lo esperado en esta primera mitad de la competición. Ha jugado con Liverpool FC lo siguiente: ha disputado 5 partidos de Liga Premier —todos como titular— sumando 450 minutos y en competiciones europeas (UEFA Champions League) ha disputado 4 partidos, acumulando 304 minutos.

Mamardashvili detiene el penalti a Haaland / DAZN

AC Milan, a escena

A pesar de ello, cuando Alisson ha estado ha sido fijo en una portería que volverá a ser una patata caliente el próximo mercado de verano. En este escenario ha emergido la digura del AC Milan, que según Sacha Tavolieri ya ha contactado con el portero brasileño para tratar de hacerse con sus servicios.

A sus 33 años y todavía con año y medio por delante de contrato, el brasileño encaja en los parámetros deportivos del conjunto milanista, pero deberá saber qué planes tiene el Liverpool para él antes de tomar una decisión. En todo caso, es posible que a Becker le tiente la opción de jugar en el fútbol italiano de nuevo en un momento de su carrera en el que apura sus años con un buen estado de forma y en un club en el que su compatriota Dida alcanzó un nivel 'top'.

¿Apostará de verdad el Liverpool en Giorgi?

El hecho de que el próximo verano Allisson entrará en su último año de contrato, de hecho, ayuda a los intereses del conjunto rossonero, ya que facilitaría la postura del Liverpool a negociar una salida que le reportase algún beneficio económico. Giorgi Mamardashvili está atento a este movimiento, ya que podría suponer la apuesta definitiva del Liverpool por convertirle en su portero titular.