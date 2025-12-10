A Corberán le crecen los problemas

La crisis del Valencia CF se mide este fin de semana a uno de sus estadios malditos: el Metropolitano. El conjunto de Mestalla visitará el feudo del Atlético de Madrid en un momento de resultados muy complejo y después de dejar sensaciones muy malas frente al Sevilla FC.

En el choque contra los hispalenses, además, César Tárrega vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada y se pierde el choque por sanción, dejando muy diezmada una defensa en la que Mouctar Diakhaby está en la fase final de la recuperación, por lo que se antoja complicado que esté apto para competir contra los del Cholo Simeone.

José Copete no completó la sesión

Este miércoles, además, le han crecido los problemas al entrenador de cara a alinear el once más comptitivo posible frente a los atléticos. Primero porque José Copete no ha completado la sesión, aunque todo parece indicar que se le 'cuida' por ser el único central sano y alineable de la confianza del entrenador.

¿Defensa de tres?

El rompecabezas defensivo será uno de los grandes conflictos internos del entrenador, que tiene la opción de dar continuidad a la defensa de cuatro y que simplemente le toque confiar en Eray Cömert al lado de Copete o que pase de nuevo a defensa de tres centrales para arropar más al suizo con la presencia de un hombre más como podría ser Dimitri Foulquier o un central de la cantera.

Javi Guerra / JM LOPEZ

Sin Javi Guerra

No es la única baja con la que tiene que lidiar el preparador de Cheste, que tampoco ha podido trabajar con Javi Guerra en el centro del campo debido a una gripe. El de Gilet, que está ahora mismo en el ojo del huracán, en principio sí estará disponible para jugar el sábdo mientras que Filip Ugrinic aprieta para tener su oportunidad.

Tampoco estuvo Stole Dimitrievski, con molestias, aunque su situación preocupa menos de cara a la confección del once porque el titular en esa demarcación es Julen Agirrezabala, que no tiene ningún problema.