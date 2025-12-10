Corberán medita un cambio de sistema para visitar al Atlético de Madrid

El Valencia CF visita este sábado a partir de las 14 horas el Cívitas Metropolitano, un estadio no demasiado propicio para un equipo que todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa esta temporada en LaLiga. Además, el conjunto blanquinegro afronta el partido ahogados por la clasificación después de que el empate frente al Sevilla de la última jornada de liga dejara al equipo solo tres puntos por encima del descenso.

Carlos Corberán sigue trabajando para que el equipo carbure tras un amago de reacción que no ha pasado de eso, de un simple amago. Ganar a todo un Atlético de Madrid en su estadio sería una inmejorable forma de remontar el vuelo, y el técnico del Valencia está buscando la tecla a nivel táctico para dar la campanada.

¿Defensa de cinco?

Y en ese rompecabezas del plan de partido en el Metropolitano, Corberán parece estar meditando seriamente salir con una línea de cinco defensas, tres centrales y dos carrileros. En la sesión de entrenamiento de este miércoles, tres días antes del partido, el técnico de Cheste ha ensayado con Copete, Cömert y Foulquier en el centro de la zaga, con Thierry en el carril derecho y Gayà en el izquierdo.

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

Tárrega sancionado y Diakhaby no llega para ser titular

Corberán se plantea salir con tres centrales a pesar de que los teóricos titulares no podrán ser de la partida. Tárrega directamente no entrará en la convocatoria tras ver la quinta amarilla en este Liga ante el Sevilla. Diakhaby, por su parte, está ya recuperado de su lesión muscular, pero no está para ser titular y jugar tantos minutos consecutivos, sobre todo teniendo en cuenta su historial de lesiones.

Atentos a Copete

En principio Copete llega sin problemas al partido, pero este miércoles, además de formar parte del ensayo del once titular, ha dado el susto al no completar la sesión. En cualquier caso, parece más una gestión de cargas ante el problema de efectivos en la zaga.

José Copete anima a la grada después del empate a un gol / E. Ripoll

Cinco defensas no es sinónimo de solidez

La defensa de cinco no es ningún sinónimo de solidez defensiva, y el mismo Valencia lo sabe bien por los últimos precedentes. Esta misma temporada, Corberán ya salió con esa táctica más defensiva en el partido ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff, y dio como resultado un 6-0 en el peor partido de la temporada valencianista.

La pasada temporada también optó por cinco defensas en dos ocasiones, con resultados muy distintos. En Mestalla, precisamente ante el Atlético de Madrid, el partido terminó en goleada rojiblanca (0-3). Mes y medio más tarde, en el partido que podía dejar atada la salvación, el Valencia salió con cinco defensas en el Santiago Bernabéu y obró el milagro de ganarle al Real Madrid.