Se cumplen 6 años de la última gran noche europea del Valencia CF

Se cumplen seis años de la última gran noche europea del Valencia CF. El 10 de diciembre de 2019, el conjunto blanquinegro conseguía superar la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde 2012 y lo hacía como primero de grupo tras su victoria en el Johan Cruyff Arena. Rodrigo Moreno se vistió de héroe y anotó el único gol del encuentro, desatando la euforia entre la afición valencianista presente en la casa del histórico equipo holandés.

"Es un milagro, es un milagro", reiteraba el delantero hispanobrasileño ante las cámaras tras el pitido final. Rodrigo había sido el autor del único gol del partido, que celebró señalándose el escudo del Valencia CF, consiente de lo que este resultado suponía para la plantilla.

Aquella noche en Amsterdam, para la afición valencianista, fue como un rayo de luz en la oscuridad. Hacía poco más de tres meses que el club, de manera unilateral, había decidido cesar a Marcelino García Toral, el técnico que había devuelto al Valencia a lo más alto con la consecución de la Copa del Rey, que resultó ser el detonante de su relación con los altos cargos del club.

Así lo reflejó Rodrigo ante los micrófonos del postpartido: "Se me acaban las palabras porque nos sobreponemos a cualquier adversidad, institucional, deportivo, médico. Estoy muy orgulloso", señaló el ariete valencianista.

El antecedente de una crisis

La realidad es que la victoria ante el Ajax fue la última gran alegría del valencianismo en Europa, pues la eliminatoria de octavos de final frente a la Atalanta fue para el olvido. El conjunto italiano superó con creces al cuadro dirigido por Albert Celades en el cruce que no solo es reconocido por ser el último recuerdo del Valencia CF en competiciones europeas, sino también por su completa disputa a puerta cerrada debido a la pandemia del Covid-19.

Desde entonces, la entidad blanquinegra atraviesa una crisis deportiva de la que aún no ha levantado cabeza. El club está inmerso en un momento deportivo que está muy lejos de hacer justicia a su escudo. Año a año, la afición vuelve a ilusionarse con la mínima posibilidad de competir por los puestos europeos, pero la realidad es que la que refleja la tabla, un equipo que está más cerca del descenso que de volver a competir en el Viejo Contiente.